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قتيل مظاهرات لبنان.. مدعية عسكرية توجه الاتهام لجندي وضابط

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قتيل مظاهرات لبنان.. مدعية عسكرية توجه الاتهام لجندي وضابط قتيل مظاهرات لبنان.. مدعية عسكرية توجه الاتهام لجندي وضابط

جي بي سي نيوز :- وجّهت مدعية عسكرية لبنانية، الخميس، تهمة "القتل" لجندي أطلق النار على متظاهر، الأسبوع الماضي بالعاصمة بيروت.

كما وجهت تهمة "المشاركة في القتل" لضابط برتبة عقيد كان في مكان الحادث مع الجندي وقت إطلاق النار، وفق إعلام محلي رسمي.

وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية أن "مفوض المعاون لدى المحكمة العسكرية، القاضية منى حنقير، ادّعت (وجهت اتهاما) على المتهم بجرم قتل المتظاهر علاء أبو فخر، قصدًا وإطلاق النار في الهواء وتهديد الناس".

وأضافت أن حنقير "ادّعت على العقيد في الجيش 'نضال.ض' بالتدخل (المشاركة) بجرم القتل وإطلاق النار".

وتابعت أن المدعية العسكرية "أحالت الملف إلى قاضي التحقيق العسكري الأول بالإنابة فادي صوان، الذي تسلمه ظهر اليوم، على أن يدرسه تمهيدا لاستجوابهما (المتهمين) يوم الإثنين المقبل".

وقتل علا أبو فخر، في 12 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، برصاص جندي كان يحاول فتح طريق أغلقه متظاهرون في منطقة خلدة غرب بيروت، ليكون أول قتيل يسقط منذ بدء الاحتجاجات اللبنانية في 17 أكتوبر الماضي,وفق الاناضول .

ويشهدُ لبنان تحرّكات شعبيّة مُتصاعدة منذ 17 أكتوبر/ تشرين الأوّل الماضي، تُطالبُ برحيل النخبة السياسيّة الحاكمة وتشكيل حكومة إنقاذ غير حزبيّة، لاسيّما بعد استقالة رئيس الوزراء سعد الحريري.

 

جي بي سي نيوز

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