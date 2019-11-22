اعفاء الزائرة رقم مليون الأمريكية من رسوم الدخول للبترا مدى الحياة

جى بي سي نيوز :- قدمت سلطة إقليم البترا التنموي السياحي للزائرة رقم مليون الأمريكية إليسون كيري، هدية تذكارية عبارة عن منحوتة لمدينة البترا، بالإضافة الى إعفائها من رسوم دخول مدينة البترا مدى الحياة.

وقال رئيس مجلس مفوضي سلطة اقليم البترا التنموي السياحي الدكتور سليمان الفرجات الى وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن الحركة السياحية النشطة التي شهدتها البترا خلال العام الحالي ساهمت في زيادة طلب التراخيص لإقامة منشآت فندقية، مشيراً إلى أن عدد الغرف الفندقية في البترا تجاوز حاجز الثلاثة آلاف غرفة.

وأشار الى أن السلطة استقبلت 33 طلب إستثمار في القطاع الفندقي بين إنشاء فنادق جديدة وتوسعة فنادق حالية وتحويل مباني إلى منشآت فندقية من مختلف التصنيفات، حيث ستوفر بما لا يقل عن 1420 غرفة جديدة خلال العام المقبل 2020.

ولفت الفرجات الى أن سلطة إقليم البترا عملت على إنشاء عدد من المشاريع منها ما هو في مراحله الأخيرة، بهدف زيادة تنافسية البترا كوجهة سياحية عالمية، مؤكدا أن العمل جارٍ على تحسين واقع السياحة والبنية التحتية في المنطقة والنهوض بكافة الخدمات المشجعة للإستثمار وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين في المنطقة.



