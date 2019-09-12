هواتف iPhone 11 تدعم Wi-Fi 6.. إليك ما يجب معرفته عن ذلك

تعتبر هذه الأيام هي موسم هواتف آيفون الجديدة، وبالرغم من الميزات الجديدة، وقوة الأداء بفضل معالج آبل الجديد، لم يدعم أي هاتف من الموديلات الجديدة شبكات الجيل الخامس 5G – نتوقع أن يتوافر ذلك في عام 2020 -، ولكن هذا لا يعني أنه لن يكون هناك تحسين في سرعة الاتصال، حيث أعلنت آبل أن الثلاث هواتف الجديدة: iPhone 11، وiPhone 11 Pro، وiPhone 11 Pro Max – تدعم اتصالات Wi-Fi 6 من الجيل التالي.

تشير المواصفات الفنية للهواتف التي نشرتها آبل على موقعها أن جميع إصدارات (آيفون 11) iPhone 11 تدعم اتصال 802.11ax؛ وهو الاسم الفني للجيل السادس من اتصال واي فاي Wi-Fi 6.

ما هو Wi-Fi 6:

يُعد (واي فاي 6) Wi-Fi 6 أحدث إصدار من معيار 802.11 للشبكات اللاسلكية، والتي نسميها عادة (واي فاي) Wi-Fi. الإصدار الحالي الذي ربما تستخدمه معظم الأجهزة هو 802.11ac، أو Wi-Fi 5. ولكن الأجهزة التي تدعم Wi-Fi 6 تتمتع بسرعة أعلى، وكفاءة أكبر من ذي قبل.

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ما هي أهم ميزات Wi-Fi 6:

يدعم سرعات نقل أعلى: فهو أسرع بنسبة 40% من الجيل السابق Wi-Fi 5.

إطالة عمر البطارية: حيث يساعد أجهزة الاستشعار والأدوات اللاسلكية الأخرى في الحفاظ على طاقة البطارية عن طريق جدولة عمليات الإرسال.

أداء أفضل، وأسرع في الأماكن المزدحمة مثل: المطارات والملاعب.

8 قنوات للنقل: يتيح للأجهزة إرسال مزيد من المعلومات عبر كل قناة مما يؤدي إلى زيادة الكفاءة، وخفض زمن الوصول.

يمنح معدل نقل البيانات المرتفع Wi-Fi 6 مزيدًا من النطاق الترددي لتسريع الاتصال بين الأجهزة المتعددة، ويقدم أيضًا تقنيات جديدة لمساعدة المعيار على إدارة هذه الأجهزة بشكل أفضل دون حدوث تباطؤ في الأداء.

هل ستقدم هواتف iPhone 11 اتصال إنترنت أسرع:

بالتأكيد ستكون هواتف iPhone 11، وغيرها من الأجهزة التي تدعم Wi-Fi 6 – مثل: هواتف Samsung Galaxy S10 – قادرة على الاستفادة من جميع مزايا التي ذُكرت أعلاه ولكن بشرط أن تعمل مع أجهزة توجيه ونقاط وصول تدعم Wi-Fi 6. ولكن لن ترى أي فرق على الإطلاق إذا كنت لا تزال تستخدم أجهزة توجيه Wi-Fi 5. وبالتأكيد فإن أجهزة توجيه Wi-Fi 6 متاحة الآن بالسوق، لكنها لا تزال باهظة الثمن كعادة أي تقنية جديدة.

حتى إذا حصلت على جهاز توجيه يدعم Wi-Fi 6 فلن تحصل على السرعة المتوقعة، إذا كان الاتصال من مزود خدمة الإنترنت بطيء، فعلى سبيل المثال: إذا كانت السرعة 100 ميجابت في الثانية، فهذا هو الحد الأقصى للسرعة لديك، ولا يمكن لشبكة Wi-Fi 6 فعل أي شيء لتسريعها.

في الوقت الحالي، يبلغ متوسط سرعة التنزيل في معظم البلدان 120 ميجابت في الثانية، وهي ليست قريبة من أعلى السرعات التي يعد بها معيار Wi-Fi 6 من الناحية النظرية. فاستخدام جهاز توجيه Wi-Fi 6 على شبكة كهذه يشبه إلى حد ما قيادة سيارة رياضية على الرمال.

الجدير بالذكر أن Wi-Fi 6 لايزال في مراحله الأولية، حيث لم يتم اعتماده رسميًا حتى الآن ولكن ذلك سيحدث قريبًا جدًا.

بالطبع؛ دعم Wi-Fi 6 يساعد في إثبات مستقبل تشكيلة هواتف آيفون الجديدة، لكنها ليست ميزة ضرورية حتى الآن، ويجب ألا تشعر أنك مضطر للتسرع واستبدال جهاز التوجيه الخاص بك.

ومع ذلك؛ فإن انتشار شبكات الألياف الضوئية وغيرها من الاتصالات التي تقترب من سرعات جيجابت يعني أن شبكة Wi-Fi 6 من المحتمل أن تكون أكثر ارتباطًا بمجموعة كبيرة من المستخدمين خلال العام المقبل أو نحو ذلك. والآن بعد أن أصبحت هواتف iPhone 11 الجديدة تدعم هذه الميزة، يمكنك توقع أن تحذو حذوها المزيد من الأجهزة، حيث لا تزال آبل محرك قوي في سوق الهواتف الذكية.

تجدر الإشارة إلى أن شبكات Wi-Fi 6 ظهرت في بعض الأماكن العامة هذا العام؛ منها: شبكة Wi-Fi 6 Boingo في مطار جون واين في مقاطعة أورانج بولاية كاليفورنيا، والتي تعمل منذ شهر أبريل الماضي.

إذا كان هاتفك يدعم المعيار الجديد، فيمكنك الاستفادة من الشبكات العامة السريعة أثناء التنقل، أما إذا كان هاتفك لا يزال يدعم Wi-Fi 5، فلا تقلق حيث إن شبكات Wi-Fi 6 متوافقة مع الإصدارات السابقة ومع أجهزة Wi-Fi القديمة، ولكن ضع في اعتبارك أن الاتصال لن يكون بالسرعة أو الكفاءة نفسها إذا كان متصلًا بأجهزة توجيه ونقاط وصول Wi-Fi 6.