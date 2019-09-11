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سوريا... لجنة تستعد لاقتراح تخفيض بدل الخدمة العسكرية النقدي

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وبحسب "الوطن" السورية، فإن خوري أكد أنه في حال كان هناك موافقة من الأغلبية يتم رفعه إلى رئاسة المجلس من دون أن يحدد المدة الزمنية لطرحه.

© Sputnik . Nezar Mihoub

ونقلت الصحيفة عن خوري أنه تم رفع مقترح سابقاً في بداية الدور التشريعي الثاني لمجلس الشعب حول موضوع البدل الخارجي تضمن أن المقيم خارج البلاد للدراسة يتم تخفيض البدل الخارجي له حتى النصف أي يدفع فقط أربعة آلاف دولار في حين الذي يعمل وغادر بشكل نظامي يدفع ستة آلاف.

وأردف خوري: "أما الذي غادر البلاد بشكل نظامي ولم يرسل في حينها سند إقامة وبعدها أرسل هذه الوثيقة يدفع ثمانية آلاف دولار، في حين الذي غادر بشكل غير نظامي فإنه لا يقبل له أي عذر ويحاكم وفق القوانين".

وأكد خوري أنه لا توجد دراسة لموضوع "البدل الداخلي" (أي دفع بدل الخدمة من دون اغتراب خارج البلد)، ورأى أنه "لا يمكن أن يكون هناك بدل داخلي باعتبار أنه من الممكن يسبب خللاً ومن الممكن أن يكون طبقياً إذ يستطيع الأغنياء إعفاء أولادهم من خدمة العلم في حين الفقراء لا يستطيعون ذلك".

ومن جهة ثانية، كشف خوري أنه سوف يتم مطالبة مكتب المجلس مجدداً في بداية الدورة القادمة بمشروع قانون تحويل رابطة المحاربين القدماء إلى اتحاد بعدما تم رفعه إلى رئاسة المجلس منذ ستة أشهر إلا أنه تم التريث به، لافتا إلى أن المهلة القانونية انتهت وسيتم المطالبة به.

SputnikNews

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