مسؤول سعودي سابق: شكوى البحرين ضد الجزيرة "مضحكة"

وأضاف فاضل في اتصال هاتفي مع "سبوتنيك" اليوم الأربعاء، أما من يعتقد أنه قيل في حقه غير الحقيقة فعليه أن يثبت العكس، الإعلام في الوقت الحالي غير مقيد بالحدود (حر)، ويعمل وفق قيود أخلاقية معينة.

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وتابع فاضل "أما شكوى دولة من قناة خاصة فهذا الأمر بالنسبة لي مهزلة، البحرين عجزت عن إثبات عدم صحة ماذكر وبالتالي لجأت إلى هذا الأمر الذي أقل ما يمكن وصفه أنه مضحك".

وبالنسبة لإحالة موضوع شكوى البحرين ضد قناة الجزيرة إلى مجلس وزراء الإعلام العرب قال فاضل، إن كان وزراء الإعلام منصفين، وهو أمر فيه شك، عليهم تشكيل لجنة لبحث ما قالته قناة "الجزيرة" وهل هو صحيح أم لا، فإن كان صحيحا فعليها أن تسكت، وإن كان غيرصحيح فيتم تعويض البحرين والتكذيب في نفس القناة .

وشدد فاضل على أن البحرين "ليس لها الحق بأن تتحدث عن الدول الأخرى، البحرين عليها أن تتحدث عن جزيرة البحرين فقط، هذا هو نطاق سيادة البحرين أما الحديث عن دول أخرى، هذا ليس من حقها".

وحول الرابح والخاسر في الأزمة الخليجية قال فاضل "لا يوجد رابح فى الأزمة الخليجية فى رأيي، فهذه الدول الست الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي يربط فيما بينها أقوى وأمتن الروابط والوشائج، لذا كان الخصام بينها مستغربا، وكل ذلك يجعلنا نتفاءل ونأمل فى عودة المياه إلى مجاريها بين هذه الدول، لاسيما بعد ما سمعنا من مسؤلي بعض هذه الدول عن رغبة في التراجع عن الخصام والعودة في أسرع وقت إلى التعاون".