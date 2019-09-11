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بالأسماء... تركي آل الشيخ ينشر قائمة سيتخذ ضدها إجراءات قانونية

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بالأسماء... تركي آل الشيخ ينشر قائمة سيتخذ ضدها إجراءات قانونية بالأسماء... تركي آل الشيخ ينشر قائمة سيتخذ ضدها إجراءات قانونية

نشر آل الشيخ علي حسابه الخاص بموقع "فيسبوك"، "سوف أقوم باتخاذ الإجراءات القانونية لأصحاب الأسماء التالية نظراً لإساءتهم لشخصي واسمي ومكانتي وسأسعى جاهداً لكشف من خلفهم ومن يسعون لتدمير العلاقات بين شعبين وبلدين دائماً متعاونين بأخوة ومحبة بعيداً عن الدخلاء".

وأضاف آل الشيخ " في قلبي مثل ما في قلبي، وسأجعل كل مسيء عبرة لكي لا يقع أحد مثلي في نفس هذا الفخ وأنا أثق في القضاء المصري والقيادة الحكيمة المصرية التي لا تسمح بالإساءة لأحد (خليكو شجعان وماتمسحوش الإساءات دي إذا مقتنعين فيها لانها متوثقة عندي)".

كما أرفق آل الشيخ المنشور بقائمة تتجاوز 50 شخصا، التي ينوي اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها.

هذا وكان آل الشيخ قد أعلن عن تقدمه ببلاغات إلى الجهات القانونية بسبب التجاوزات ضده في الفترة الأخيرة من بعض الجماهير.

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