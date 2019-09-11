رئيس هيئة الانتخابات التونسية: ستكون هناك مناظرة أخرى في الدورة الثانية

وكان بوفون، أدلى بتصريحات، سابقة، يوم اليوم الاثنين 9 سبتمبر / أيلول، في برنامج "إكسبراسو"، أن المناظرات للانتخابات الرئاسية مهمة وفكرة جيدة تمكن الناخب من اختيار مرشحه للانتخابات الرئاسية، وفقا لموقع "راديو إكسبريس إف إم".

وأكد نبيل بفون أن المناظر تتم تحت إشراف قانوني واضح ومحاضر رسمية، مشيرا إلى أن تدخل عدل التنفيذ، الأحد، كان لإعادة الأمور لنصابها بعد خرق مترشحين اثنين لقواعد المناظرة، التي تفرض عدم وجود وثائق أو هاتف جوال .

وقال نبيل بفون: "عدد المخالفات منذ بداية الحملة الانتخابية في تصاعد مشيرا إلى وجود شبهات استغلال موارد الدولة والإدارة العمومية"، مشيرا إلى أن هيئة الانتخابات لن تسمح بأي تجاوز.

© Sputnik / أبرز المرشحين للرئاسة التونسية

وعلى الرغم من تباين الأراء والمواقف في الشارع التونسي حول مستقبل تونس بعد الانتخابات التشريعية والرئاسية 2019، إلا أن العديد من المتابعين للشأن العام في تونس يعتبرون أنه تم تحقيق جزء من البناء الديمقراطي بعد ثماني سنوات من الثورة، لكن في المقابل ما تزال الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد تهدد هذا البناء في حال عدم إيجاد حلول عاجلة.