كل ما أعلنت عنه آبل بشأن خدمة Apple Arcade الجديدة

أعلنت آبل اليوم أن خدمة Apple Arcade ستتوفر في App Store يوم الخميس الموافق 19 سبتمبر مع نظام التشغيل iOS 13، حيث ستقدم طريقة لعب جديدة كليًا لاستمتاع بلا حدود.

وسيتمكن مستخدمو Apple Arcade من الاستمتاع بوصول غير محدود لكتالوج الألعاب الكامل الذي به أكثر من 100 لعبة جديدة وحصرية بخدمة اشتراك ثمنها 19.99درهم إماراتي شهريًا على أجهزة iPhone وiPad وiPod touch وMac وApple TV.

ستتوفر Apple Arcade بفترة تجريبية مجانية مدتها شهر واحد، ولن يجد المستخدمون الألعاب على أي منصة هواتف متحركة أخرى أو في أي خدمة اشتراك أخرى. ويمكن لعب Apple Arcade من دون الاتصال بالإنترنت، ويشمل الاشتراك الواحد مشاركة لغاية ستة من أفراد العائلة الواحدة مع المشاركة العائلية. سيتعدى الكتالوج 100 لعبة خلال الأسابيع القادمة بانضمام العاب جديدة، وستتوفر ألعاب جديدة كل شهر. ستتوفر Apple Arcade يوم 30 سبتمبر على نظامي التشغيل iPadOS وtvOS 13، وفي أكتوبر على نظام التشغيل macOS Catalina.

قال فيل شيلر، نائب رئيس التسويق حول العالم في شركة آبل: ”نحن متحمسون بتوفر Apple Arcade في App Store. المجموعة المختارة التي تشمل أكثر من 100 لعبة جديدة وحصرية صممها المطورون الأكثر إبداعًا تُعد التطور المثالي لكتالوج الألعاب الضخم لمتجر App Store الحالي. ونعتقد أن كل المستخدمين من جميع الأعمار سيسعدون أن اشتراكًا واحدًا يتيح المشاركة مع العائلة بأكملها ووصولًا غير محدود للكتالوج الكامل الخاص بألعاب Apple Arcade، كل ذلك من دون إعلانات ولا عمليات شراء إضافية، مع الحفاظ على معايير الخصوصية العالية لشركة Apple.“

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ألعاب جديدة وحصرية

من ألعاب الأكشن إلى ألعاب المغامرات وصولًا إلى ألعاب المرح والألغاز، فمن المؤكد سيجد كل شخص ما يهواه. بعض الألعاب التي ستتوفر لخدمة Apple Arcade:

لعبة ”Ballistic Baseball“ من شركة Gameloft هي لعبة بيسبول مليئة بالأكشن تلقي الضوء على العلاقة الخاصة بين الرامي والضارب في مباريات متعددة اللاعبين مباشرة وجهًا لوجه.

من شركة Gameloft هي لعبة بيسبول مليئة بالأكشن تلقي الضوء على العلاقة الخاصة بين الرامي والضارب في مباريات متعددة اللاعبين مباشرة وجهًا لوجه. تنفجر لعبة ”Universe !ChuChu Rocket“ مع إتاحة شركة Sega للعبتها الشهيرة ChuChus في فضاء مليء بالكواكب المذهلة والغريبة في لعبة بها أكثر من 100 لغز يحير العق.

مع إتاحة شركة Sega للعبتها الشهيرة ChuChus في فضاء مليء بالكواكب المذهلة والغريبة في لعبة بها أكثر من 100 لغز يحير العق. في لعبة “Exit the Gungeon” من شركة Devolver، يجب على اللاعبين الهروب من سجن مخيف ينهار مع تزايد التحديات والأعداء في طريقهم للهروب

من شركة Devolver، يجب على اللاعبين الهروب من سجن مخيف ينهار مع تزايد التحديات والأعداء في طريقهم للهروب لعبة ”Overland“ من شركة Finji مغامرة سفر في تخيل ما بعد نهاية العالم حيث يقاتل اللاعبون مخلوقات مخيفة، ويحوالون إنقاذ المسافرين الآخرين، والبحث عن الإمدادات للنجاة.

من شركة Finji مغامرة سفر في تخيل ما بعد نهاية العالم حيث يقاتل اللاعبون مخلوقات مخيفة، ويحوالون إنقاذ المسافرين الآخرين، والبحث عن الإمدادات للنجاة. لعبة ”PAC-MAN PARTY ROYALE“ من شركة Bandai Namco، تجربة لعب جديدة كليًا تقدم نمط Battle Mode به أربعة لاعبين، وآخر PAC-MAN باقي هو الفائز

من شركة Bandai Namco، تجربة لعب جديدة كليًا تقدم نمط Battle Mode به أربعة لاعبين، وآخر PAC-MAN باقي هو الفائز في لعبة ”First Light :Projection“ من شركة Blowfish، يتتبع اللاعبون مغامرة Greta، وهي فتاة تعيش في عالم دمية خرافي وتمضي في رحلة للبحث عن الذات مع مساعدة أبطال أسطوريين من الثقافات القديمة خلال الطريق.

من شركة Blowfish، يتتبع اللاعبون مغامرة Greta، وهي فتاة تعيش في عالم دمية خرافي وتمضي في رحلة للبحث عن الذات مع مساعدة أبطال أسطوريين من الثقافات القديمة خلال الطريق. في لعبة ”Rayman Mini“ من شركة Ubisoft، تم تصغير Rayman إلى حجم النملة! يستخدم اللاعبون الحشرات والفطر والنباتات للركض في هذا العالم بأقصى سرعة أو تكرار المحاولات للوصول إلى أفضل نتيجة.

من شركة Ubisoft، تم تصغير Rayman إلى حجم النملة! يستخدم اللاعبون الحشرات والفطر والنباتات للركض في هذا العالم بأقصى سرعة أو تكرار المحاولات للوصول إلى أفضل نتيجة. في لعبة ”Shantae and the Seven Sirens“ من شركة WayForward، يكتشف اللاعبون مدينة مغمورة هائلة ويحاربون Seven Sirens في المغامرة الأكثر إثارة حتى الآن لشخصية Half-Genie.

من شركة WayForward، يكتشف اللاعبون مدينة مغمورة هائلة ويحاربون Seven Sirens في المغامرة الأكثر إثارة حتى الآن لشخصية Half-Genie. تأتي لعبة ”Skate City“ من شركة Snowman بنبض وروح التزحلق في الشوارع إلى الحياة بالتحكم باللمس المتعدد Multi-Touch، لتصبح شوارع المدينة هي منطقة اللعب الأفضل للتزحلق.

من شركة Snowman بنبض وروح التزحلق في الشوارع إلى الحياة بالتحكم باللمس المتعدد Multi-Touch، لتصبح شوارع المدينة هي منطقة اللعب الأفضل للتزحلق. في لعبة ”Sneaky Sasquatch“ من شركة RAC7، يعيش اللاعبون حياة بيغ فوت ويقومون بالأشياء الروتينية اليومية مثل التسلل متنكرين وسرقة الأطعمة ولعب الغولف والمزيد

من شركة RAC7، يعيش اللاعبون حياة بيغ فوت ويقومون بالأشياء الروتينية اليومية مثل التسلل متنكرين وسرقة الأطعمة ولعب الغولف والمزيد لعبة ”Steven Universe: Unleash the Light“ ، هي لعبة أصلية لشركة Cartoon Network، مؤلفة بالتعاون مع ريبيكا شوغر، حيث يختار اللاعبون شخصياتهم المفضلة وأي Gems تنضم إلى فريقهم، ويصلون إلى قدرات مذهلة وجديدة ويجهزون أطقم مختلفة في أفضل نسخة لعب الأدوار للهواتف المتحركة (RPG)

، هي لعبة أصلية لشركة Cartoon Network، مؤلفة بالتعاون مع ريبيكا شوغر، حيث يختار اللاعبون شخصياتهم المفضلة وأي Gems تنضم إلى فريقهم، ويصلون إلى قدرات مذهلة وجديدة ويجهزون أطقم مختلفة في أفضل نسخة لعب الأدوار للهواتف المتحركة (RPG) لعبة ”Super Impossible Road“ من شركة Rogue Games هي لعبة سباقات سريعة بطابع مستقبلي، حيث يمكن للاعبين احتراف الدورانات المستحيلة التي تلتف وتدور حول مناظر المجرة الرائعة.

من شركة Rogue Games هي لعبة سباقات سريعة بطابع مستقبلي، حيث يمكن للاعبين احتراف الدورانات المستحيلة التي تلتف وتدور حول مناظر المجرة الرائعة. لعبة ”The Bradwell Conspiracy“ من شركة Bossa، مغامرة مؤامرات ممتعة بها حس فكاهي.

من شركة Bossa، مغامرة مؤامرات ممتعة بها حس فكاهي. في لعبة ”The Enchanted World“ من شركة Noodlecake، يساعد اللاعبون جنيات صغيرات لجمع عالم خيالي ممزق من قبل قوى الظلام.

من شركة Noodlecake، يساعد اللاعبون جنيات صغيرات لجمع عالم خيالي ممزق من قبل قوى الظلام. لعبة “Various Daylife“ من شركة Square Enix، لعبة RPG جديدة كليًا من مصممي Bravely Default وOctopath Traveler. في سنة 211 من العهد الإمبريالي، يبدأ اللاعبون باكتشاف قارة جديدة وعيش الحياة بكل ملذاتها في مدينة Erebia.

مُقدمة من مطوري الألعاب الأكثر إبداعًا في العالم، تأتي كل لعبة في Apple Arcade بتصميم يخطف خيال اللاعبين من خلال الانسيابية والمتعة في كل تفصيلة، والقصص الشيقة، والموسيقى والرسومات الأصلية. يحصل كل مشترك في Apple Arcade على النسخة الكاملة لكل لعبة بما في ذلك التحديثات والتوسعات، من دون أي إعلانات أو عمليات شراء إضافية داخل اللعبة. فبدلًا من الدفع مقدمًا لكل لعبة، يستطيع المشتركون تنزيل أي لعبة في Apple Arcade من القسم الجديد كليًا في App Store ولعبها مباشرةً. كما يمكن لعب جميع الألعاب من دون الاتصال بالإنترنت، لكي تستمع بها في أي وقت وأي مكان1. Apple Arcade هي أول خدمة اشتراك للألعاب في العالم تتيح مجموعة ألعاب واسعة ويمكن الاستمتاع بها عبر الأجهزة المتحركة وسطح مكتبك والتلفزيون. تدعم بعض الألعاب أجهزة التحكم بما فيها Xbox Wireless Controller بتكنولوجيا Bluetooth، وPlayStation DualShock 4، ووحدات التحكم المصممة لجهاز iPhone، بالإضافة إلى وحدات التحكم اللمسية وSiri Remote لإعطاء المستخدمين المرونة التي يحتاجونها.

مع App Store، أشعلت Apple ظاهرة التطبيقات حول العالم التي أحدثت ثورة في طريقة عمل الناس وتواصلهم وتعلمهم ولعبهم. ويقود App Store اقتصاد التطبيقات، حيث حقق عوائد للمطورين وصلت إلى 120 مليار دولار في جميع أنحاء العالم. واليوم، يعد App Store أكثر أسواق التطبيقات أمانًا وحيوية في العالم، حيث يزوره أكثر من نصف مليار شخص كل أسبوع. ويتبع متجر App Store مبادئ أساسية تكمن في الخصوصية والأمان والجودة وانتقاء المحتوى. حيث يجب أن يفي كل تطبيق بالإرشادات الصارمة التي تشترطها Apple لإصدار التطبيق وإبقائه في App Store. ومن أجل تجربة استكشاف معززة، يقوم الخبراء كل يوم بإنشاء محتوى تحريري غني ومجموعات منتقاة لأفضل التطبيقات. يعد Store App أفضل مكان لاستكشاف عالم التطبيقات، وهو متوفر على أجهزة iPhone وiPad وMac وApple Watch وiPod touch وApple TV، وتطبيق .iMessage

Apple Arcade واحدة من أحدث الخدمات التي تقدمها Apple، وهي تنضم إلى خدمة Apple TV+، أول خدمة اشتراك في محتوى فيديو أصلي بالكامل تقدمه أقوى العقول الإبداعية، وApple News+ التي تجمع أكثر من 300 مجلة وصحيفة وناشر رقمي داخل تطبيق Apple News، وApple Music التي تشمل أكثر من 50 مليون أغنية وآلاف قوائم التشغيل ومختارات يومية من أفضل خبراء الموسيقى حول العالم، وApple Card، بطاقة ائتمان من نوع جديد ابتكرتها Apple وصُممت لمساعدة العملاء على اتباع عادات مالية أفضل، وApple Pay، نظام الدفع من دون لمس على الأجهزة المتحركة المفضل حول العالم، والذي يمنح العملاء طريقة سهلة وآمنة وخصوصية للدفع باستخدام أجهزة Apple، بالإضافة إلى App Store وiCloud.

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