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نصر الله: تبرير البحرين لعدوان إسرائيل على لبنان وسوريا وفلسطين أبشع أنواع الخيانة

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نصر الله: تبرير البحرين لعدوان إسرائيل على لبنان وسوريا وفلسطين أبشع أنواع الخيانة نصر الله: تبرير البحرين لعدوان إسرائيل على لبنان وسوريا وفلسطين أبشع أنواع الخيانة

وذكر نصر الله، في كلمة له نقلتها قناة "الميادين"، "تبرير البحرين لعدوان إسرائيل على لبنان وسوريا وفلسطين أبشع أنواع الخيانة".

وتابع "نظام البحرين هو نظام خائن وهو يعتدي على شعبه ويظلم العلماء ويواصل تطبيعه".

وأضاف "نؤكد التزامنا بحقوق الفلسطينيين في لبنان وسندافع عنها. فنحن مع كل مقاومي ومناضلي فلسطين في خندق واحد ومعركة واحدة وسنبقى".

وتابع "نؤكد وقوفنا إلى جانب الشعب الفلسطيني في أراضي الـ48 وفي الضفة وغزة"، مضيفا "نحن لسنا على الحياد ولن نكون كذلك في معركة الحق والباطل".

ووجه نصر الله حديثه لشعب البحرين قائلا "أنتم تجاهدون بصمودكم في وجه نظام خائن ولا بد أن يثمر".

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