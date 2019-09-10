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"أرامكو" السعودية تستعد لطرح أولي للأسهم في القريب العاجل

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وقال الناصر للصحفيين، على هامش اليوم الثاني من فعاليات مؤتمر الطاقة الدولي في أبوظبي، اليوم الثلاثاء، ردا على سؤال بهذا الصدد: "أرامكو مستعدة للطرح الأولي، عندما يتخذ أصحاب الحصص قرارا لإجراء الطرح الأولي. وكما سمعتم من قبل صاحب السمو، الأمير عبد العزيز يوم أمس، سيكون ذلك قريبا جدا، إذا نحن نستعد لذلك".

© REUTERS / Ahmed Jadallah

كما أكد المسؤول السعودي أن قرار الإدراج المحلي هو قرار المساهمين، مضيفا: "الإدراج المحلي هو إدراج أولي ولكننا مستعدون أيضا للإدراج في الخارج".

وكان وزير الطاقة السعودي المعين حديثا، الأمير عبد العزيز بن سلمان، قد أعلن أمس الاثنين، إن بلاده تستهدف إجراء الطرح العام الأولي لشركة النفط الوطنية العملاقة "أرامكو" "في أقرب وقت ممكن".

وأدلى الوزير بتلك التصريحات التي نقلتها وكالة "رويترز"، وهي الأولى له بعد تعيينه في وقت سابق من الأسبوع الحالي خلفا لخالد الفالح، في مؤتمر للطاقة في أبوظبي.

وتجهز أرامكو لبيع حصة تصل إلى 5% بحلول 2020-2021، فيما قد يكون أكبر طرح عام أولي في العالم.

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