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لجنة تنسيق إعادة الانتشار في الحديدة تنعقد بحضور وفدي الحكومة اليمنية وأنصار الله

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القاهرة – سبوتنيك. وقال المركز الإعلامي لألوية العمالقة التابعة للجيش اليمني، إن "الجلسة الأولى للاجتماع الذي عقد برئاسة القائم بأعمال رئيس لجنة إعادة الانتشار في الحديدة العميد هاني نخلة، ناقشت على تفعيل آلية التهدئة وتعزيز وقف إطلاق النار".

© REUTERS / FAWAZ SALMAN

وأضاف أنه "بدأ العمل في تشغيل غرفة العمليات المشتركة في السفينة والتي ستكون مقرا لضباط الارتباط من الطرفين، وستعمل على تأسيس الاتصال مع ضباط الارتباط الميدانيين في كافة الجبهات".

ومن المقرر أن تستمر جلسات الاجتماع اليوم وغداَ.

وتوصلت اليمنية وجماعة أنصار الله "الحوثيين" لاتفاق الحُديدة في إطار مفاوضات غير مباشرة جرت في مدينة ريمبو السويدية أواخر العام الماضي، إلا أن غالبية ما جرى الاتفاق عليه لم ينفذ منذ ذلك الحين.

ويشرف فريق أممي على المفاوضات بين الفريقين الحكومي والحوثي على متن سفينة قبالة سواحل غربي اليمن، بهدف التوصل لتفاهم يفضي إلى تنفيذ مراحل اتفاق الحُديدة المتعلقة بإعادة انتشار القوات في موانئ غربي اليمن (الحُديدة، والصليف، رأس عيسى) ووقف إطلاق النار الدائم في المنطقة.

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