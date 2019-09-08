الجامعة الأمريكية في رأس الخيمة تحصل على اعتماد مجلس الاعتماد الأمريكي للهندسة والتكنولوجيا لثلاثة برامج جامعية لديها

حصلت ثلاثة من برامج الجامعة الامريكية في رأس الخيمة الأكاديمية وهي الهندسة الكهربائية، وهندسة البترول، والهندسة الكيميائية على اعتماد هيئة اعتماد الهندسة التابعة لمجلس الاعتماد الأمريكي للهندسة والتكنولوجيا (ABET)، الذي يُعتبر جهة عالمية مانحة للاعتماد لبرامج الكليات والجامعات في العلوم التطبيقية والطبيعية، والحوسبة، والهندسة، والتقنيات الهندسية.

ويضمن الحصول على اعتماد مجلس الاعتماد الأمريكي للهندسة والتكنولوجيا (ABET) تلبية البرامج الجامعية للمعايير المطلوبة لتخريج أفراد على أتمّ الاستعداد لخوض غمار العمل في مجالات تقنية بالغة الأهمية تمهد الطريق في الابتكار والتقنيات الناشئة، وتتوقّع احتياجات الجمهور في ما يخصّ الرفاهية والسلامة.

بالتالي، تكون الجامعة الأمريكية في رأس الخيمة قد حصلت حالياً على اعتماد مجلس الاعتماد الأمريكي للهندسة والتكنولوجيا (ABET) لبرامج البكالوريوس التسعة التابعة لكلية الهندسة والتي تشمل هندسة الحاسوب، وهندسة الالكترونيات والاتصالات، والهندسة المدنية والبنية التحتية، وعلم الحاسب الآلي، والهندسة الصناعية، والهندسة الميكانيكية، والهندسة الكيميائية، والهندسة الكهربائية، والهندسة البترولية.

وأعرب البروفيسور حسن حمدان العلكيم، رئيس الجامعة الأمريكية في رأس الخيمة، عن سروره الكبير بالتقدّم المستمر الذي تحققه الجامعة الأمريكية في رأس الخيمة من خلال برامجها المعتمدة التي من شأنها تعزيز المنهاج الاكاديمي القوي في الجامعة دوليّاً، وقال في هذا السياق: "يسعى أعضاء الهيئة التدريسية وموظّفو الجامعة الأمريكية في رأس الخيمة بشكل يومي إلى تزويد الطلاب بمستوى عالي الجودة من التعليم لتمكينهم من التفوق في المجتمعين المهني والعالمي. ويتلقى طلابنا تعليماً ممتازاً من نخبة من الأساتذة الذين يتميزون بمساهماتهم النشطة للغاية في الوسط الأكاديمي الذي يشمل البحوث وفي تقديم أحدث الأفكار المبتكرة".

وتحظى عملية استعراض النظراء الطوعية التابعة لمجلس الاعتماد الأمريكي للهندسة والتكنولوجيا (ABET)، التي تشهد إقبالاً من أنحاء العالم كافة، باحترام كبير لأنها تضيف قيمة بالغة الأهمية على البرامج الأكاديمية في التخصصات التقنية، حيث تعتبر الجودة والدقة والسلامة ذات أهمية قصوى.

هذا وتركز معايير مجلس الاعتماد الأمريكي للهندسة والتكنولوجيا (ABET)، التي تم تطويرها من قبل متخصصين تقنيين من الجمعيات الأعضاء في مجلس الاعتماد الأمريكي للهندسة والتكنولوجيا، على ما يختبره ويتعلمه الطلاب. وتنظر معاينات اعتماد مجلس الاعتماد الأمريكي للهندسة والتكنولوجيا (ABET) في المقررات الأكاديمية التي تقدمها البرامج، وأعضاء هيئة التدريس، والمرافق، والدعم المؤسسي وتتولى تنفيذها فرق من المهنيين ممن يتمتعون مهارات عالية من القطاعات الصناعية والأكاديمية والحكومية، إضافة إلى خبرتهم في تخصصات مجلس الاعتماد الأمريكي للهندسة والتكنولوجيا (ABET).

ويُعتبر مجلس الاعتماد الأمريكي للهندسة والتكنولوجيا (ABET) مؤسسة غير حكومية وغير ربحية حائزة على شهادة شهادة "آيزو 9001:2015 ". ويمنح المجلس اعتماداتٍ لأكثر من 4,005 برنامجاً جامعيّاً في ما يزيد عن 793 كليّةً وجامعة في 32 دولة.

*المصدر: "ايتوس واير"