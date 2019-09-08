فاتورة " خمور " عالقة بين ديوان المحاسبة ومؤسسة حكومية منذ عام 2010 .. وثيقة

جى بي سي نيوز - : كشفت وثيقة رسمية أن فاتورة خمور اشتراها احد المراكز الحكومية المالية لضيوفه منذ العام 2010 لم يبت بأمرها حتى العام 2019 .

في التفاصيل أن المركز الحكومي المذكور ترتبت عليه نفقات " مشروبات روحية " اشتراها لضيوفه في العام المذكور رفضها ديوان المحاسبة الذي راجع المركز بشأنها ، إلا أن ملفها تم طيه مؤخرا ، وفق ما قال مصدر مطلع .

وقال المصدر : إن اقرار النواب لتقارير ديوان المحاسبة عن الاعوام السابقة يعني أن هذه الفاتورة والنفقات التي الحقت بها من مثيلاتها من مثل زيارات وفود وطعام وشراب واكراميات تكبدتها الخزينة ، بينما " تنغنغ " آكلوها وشاربوها بـ " الحرام " ، وفي النهاية فهي ستستخرج من جيوب الاردنيين حتى لو كانت فاتورة متعلقة باحدى البكائر والموبقات السبع ..

احد النشطاء علق على هذه الفاتورة بقوله : ما عنا مشكلة تشربوا خمرة لا بارك الله فيكم فحسابكم عند ربكم ، ولكن لماذا " تسكرون " على حسابنا ؟؟ .

تقرير ديوان المحاسبة حول فاتورة الخمور والاكراميات وغيرها - المدينة نيوز

المصدر : المدينة نيوز - غدير شهاب