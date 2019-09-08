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فاتورة " خمور " عالقة بين ديوان المحاسبة ومؤسسة حكومية منذ عام 2010 .. وثيقة

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جى بي سي نيوز - : كشفت وثيقة رسمية أن فاتورة خمور اشتراها احد المراكز الحكومية المالية لضيوفه منذ العام 2010   لم يبت بأمرها حتى العام 2019   .

 في التفاصيل  أن المركز الحكومي المذكور ترتبت عليه نفقات " مشروبات روحية " اشتراها لضيوفه في العام المذكور رفضها ديوان المحاسبة الذي راجع المركز بشأنها ، إلا أن ملفها تم طيه مؤخرا  ، وفق ما قال مصدر مطلع .

 وقال المصدر : إن اقرار النواب لتقارير ديوان المحاسبة عن الاعوام السابقة يعني أن هذه الفاتورة والنفقات التي الحقت بها من  مثيلاتها من مثل زيارات وفود وطعام وشراب واكراميات  تكبدتها الخزينة ، بينما " تنغنغ "  آكلوها وشاربوها بـ "  الحرام " ، وفي النهاية فهي ستستخرج من جيوب الاردنيين حتى لو كانت فاتورة متعلقة باحدى البكائر والموبقات السبع ..

احد النشطاء  علق على هذه الفاتورة بقوله : ما عنا مشكلة تشربوا خمرة لا بارك الله فيكم فحسابكم عند  ربكم ، ولكن لماذا " تسكرون " على حسابنا ؟؟ .

تقرير ديوان المحاسبة حول فاتورة الخمور والاكراميات وغيرها - المدينة نيوز

 

 

المصدر : المدينة نيوز - غدير شهاب 

جي بي سي نيوز

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