بالفيديو : مقتل مدني وجرح 11 آخرين في انفجار دراجة مفخخة شمالي سوريا

جي بي سي نيوز :- قتل مدني وجرح 11 آخرون، الثلاثاء، جراء انفجار دراجة مفخخة في مدينة أعزاز الخاضعة لسيطرة "الجيش السوري الحر" شمالي سوريا.

وأفاد مراسل الأناضول في المنطقة، أن الانفجار وقع وسط المدينة، وأسفر في حصيلة أولية عن مقتل مدني وجرح 11 آخرين.

كما تسبب الانفجار بأضرار في المحلات القريبة من مكان التفجير، إضافة إلى اندلاع حريق سارعت فرق الدفاع المدني إلى إطفائه.

وقامت قوى الأمن التي وصلت إلى مكان التفجير باتخاذ تدابير أمنية في محيط المكان ونقل الجرحى لمستشفيات المنطقة.

في السياق ذاته انفجرت دراجة مفخخة في بلدة الراعي (جوبان بي) الحدودية مع تركيا، دون وقوع قتلى أو جرحى حسب مراسل الأناضول.

ورجحت قوى الأمن في المنطقة مسؤولية منظمة "ي ب ك - بي كا كا" الإرهابية عن التفجيرين حيث سبق وارتكبت المنظمة أعمالا مشابهة.