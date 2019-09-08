أخبار عاجلة

ستاد مصر| الاستوديو التحليلي لمباراة الزمالك وبيراميدز في نهائي كأس مصر - 8 سبتمبر 2019|الحلقة كاملة -
معرض IFA 2019.. شبكات الجيل الخامس 5G تحتل الصدارة  -
حلمي طولان: المنافسة ستنحصر بين الأهلي والزمالك في الموسم الجديد -
ردود أفعال جماهير الزمالك عقب الفوز بكأس مصر -
تعليق أحمد شوبير وحلمي طولان على أداء عبد الله السعيد أمام الزمالك -
الكاتب الصحفي جاسر الجاسر: الجماعات الإرهابية لايمكن أن تتحول إلى كيان سياسي -
لقاء خاص مع أيمن عبد العزيز عقب تتويج الزمالك ببطولة كأس مصر -
مساء dmc - م.أشرف فرج وكيل أول وزارة البترول يكشف عن خطة مصر للبحث عن البترول والغاز -
حلمي طولان: وجود شيكابالا ساهم في تألق حمدي النقاز -
بعد استنئاف محادثات التهدئة .... الجيش اليمني يصد هجوما لـ"أنصار الله" شرق الحديدة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. SputnikNews

بالفيديو… اللقطات الأولى لدوريات أمريكية تركية في المنطقة الآمنة شمالي سوريا

Google+ Print
بالفيديو… اللقطات الأولى لدوريات أمريكية تركية في المنطقة الآمنة شمالي سوريا بالفيديو… اللقطات الأولى لدوريات أمريكية تركية في المنطقة الآمنة شمالي سوريا

ونقلت القناة الروسية عن مراسلها، إن الدوريات يتم تسييرها بين قريتي الحشيشية ونص تل شرق مدينة تل أبيض.

وأفاد المراسل بأن الدورية المشتركة ستستغرق ساعتين، ومن ثم ستعود القوات التركية لمواقعها داخل أراضيها.

وكان وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، قال إن بلاده خططت لبدء تسيير الدوريات البرية المشتركة في "المنطقة الآمنة" شمال شرق سوريا، اعتبارا من يوم غد الأحد.

وأضاف أكار أن أنقرة تعتبر عمليات التحليق المروحية المشتركة مع الأمريكيين شمال سوريا فرصة لتحديد كل ما يستوجب القيام به في الميدان، بما في ذلك تدمير "التحصينات الإرهابية".

من جانبها، أوردت السفارة الأمريكية في أنقرة بيانا مشتركا أكد اتفاق وزارتي الدفاع في البلدين على "تسريع تنفيذ كافة التدابير من أجل معالجة المخاوف والقلق الأمني لدى تركيا"، متابعا:

"سيتم تشكيل مركز عمليات مشترك في أقرب وقت ممكن لتنسيق وإدارة المنطقة الآمنة معا".

وأضاف البيان المشترك: "ستصبح المنطقة الآمنة بمثابة ممر سلام، وستبذل كافة الجهود من أجل إعادة المهجّرين السوريين إلى بلدهم".

SputnikNews

مواضيع متعلقة
بالفيديو : مقتل مدني وجرح 11 آخرين في انفجار دراجة مفخخة شمالي سوريا

بالفيديو : مقتل مدني وجرح 11 آخرين في انفجار دراجة مفخخة شمالي سوريا

بالفيديو… اللقطات الأولى لدوريات أمريكية تركية في المنطقة الآمنة شمالي سوريا

بالفيديو… اللقطات الأولى لدوريات أمريكية تركية في المنطقة الآمنة شمالي سوريا

بالفيديو ..نصرالله: انتهاك سيادتنا انتهى ولم يعد هناك "خطوط حمراء"

بالفيديو ..نصرالله: انتهاك سيادتنا انتهى ولم يعد هناك "خطوط حمراء"

بالفيديو: إشكال كبير بين عناصر "حركة أمل" اللبنانية خلال مناسبة في الضاحية الجنوبية

بالفيديو: إشكال كبير بين عناصر "حركة أمل" اللبنانية خلال مناسبة في الضاحية الجنوبية