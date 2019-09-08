5 أدوات تساعد الشركات الصغيرة على تحليل البيانات بسهولة

برزت (علوم البيانات) Data Science كمنافس قوي لأكثر التقنيات تأثيراً في القرن الحادي والعشرين، حيث أصبحت تقنيات الذكاء الاصطناعي، وعلوم البيانات من أهم الأدوات التي تساعد الشركات على التميز في سوق اليوم، ولذلك تحاول الشركات الصغيرة والكبيرة استغلالها لاكتساب ميزة تنافسية قوية.

تشير التقارير إلى زيادة استخدام الذكاء الاصطناعى بنسبة 270% على مدار الأربعة أعوام الماضية، أي زيادة بمقدار ثلاثة أضعاف عن العام الماضي وحده، وفقًا لاستطلاع أجرته مؤسسة (جارتنر) Gartner عام 2019.

تقوم الكثير من الشركات الصغيرة باستبعاد الاعتماد على تقنيات وأدوات الذكاء الاصطناعي، وعلوم البيانات باعتبارها أدوات معقدة، لا يمكن استخدامها وفهمها إلا من قِبل الخبراء، ولكن هذا تقدير خاطئ تمامًا، حيث أظهرت أبحاث ماكينزي أن تطبيق إستراتيجيات البيانات الضخمة قد أصبح سببًا رئيسيًا لنمو الشركات، وتعزيز قدرتها على المنافسة.

تساعد أدوات تحليل البيانات الشركات على فهم عملائها ومتطلباتهم، مما يساعد صناع القرار داخل الشركات على اتخاذ القرارات المناسبة باستمرار.

فيما يلي قائمة بأهم أدوات تحليلات البيانات التي يمكن أن تساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة على اكتساب ميزة تنافسية:

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1- MixPanel:

تتيح لك أداة MixPanel تحليل وقياس وتحسين تجربة العملاء الخاصة بك بسهولة من خلال تحليل سلوك المستخدمين وتتبع ما يفعلونه عند زيارتهم للموقع، وتحديد أسباب مغادرتهم، وما هي المنتجات أو الصفحات التي يقضون فيها وقتًا أكبر، وأين يركزون انتباههم أثناء وجودهم على الموقع؟

تقدم MixPanel تحليلًا سلوكيًا معقدًا للمستخدمين عبر الإنترنت، كما أنها أصبحت أكثر قوة بفضل دعم التعلم الآلي، والذي يمكن أن يساعد في تحديد الأنماط الخفية للمستخدمين.

2- Crazy Egg:

تتضمن العديد من أدوات تحليلات البيانات شكلاً من أشكال تتبع المستخدمين، أو تحليل سلوكهم، ومنها الأدوات التي تقدم ميزة Heat Maps.

تعتبر Heat Maps التي تقدمها Crazy Egg من أفضل وأشمل خرائط تتبع المستخدمين، حيث توضح درجات تفاعل الجمهور مع بعض المناطق في الموقع، وتقوم بترجمة ذلك إلى دلالات لونية مختلفة، وغالبًا ما يرمز اللون الأحمر إلى المناطق الأكثر جذبًا لزوار الموقع.

وهو ما يساعدك على تحديد نقاط الضعف في موقعك، كما يمكنك أن ترى بالضبط أين يواجه المستخدمون المشكلات وأسباب ذلك، حتى تتمكن من إجراء التغييرات اللازمة لتصميم صفحات موقعك.

3- Optimizely:

تعتبر Optimizely منصة مخصصة لكل من التجريب والتخصيص، حيث تتيح لك اختبار الأفكار لحظيًا، وهو ما قد يكون له قيمة كبيرة بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة التي ترغب في التأكد من صحة قراراتها واستثماراتها.

تتيح لك هذه المنصة اختبار جميع المنتجات الرقمية، والحملات التسويقية، بما يشمل: التصميم، وتطوير المنتجات، ومبادرات التسويق، ومع تقنية Stats Engine الحاصلة على براءة اختراع، فإنك تحصل دائمًا على نتائج سريعة وموثوقة تساعدك في اتخاذ القرارات التجارية ببيانات حقيقية.

4- UserTesting:

تتيح لك منصة UserTesting تحسين تجربة المستخدم من خلال تعليقات المستخدمين والجمهور حول منتجاتك وخدماتك، مما يساعدك على اتخاذ قرارات أفضل بناءً على التجارب التي ترتكز على العملاء.

مع UserTesting؛ يمكنك الحصول على ردود الفعل في غضون ساعات، أو إجراء مقابلات مباشرة مع جمهورك لتصل إلى رؤى صريحة وحقيقية حول شعورهم باستخدام منتجاتك أو خدماتك حتى تتمكن من معرفة نقاط القوة والضعف والتطوير بناءً على بيانات حقيقة.

5- IBM Cognos Analytics:

تتيح لك IBM Cognos Analytics الحصول على مجموعة كبيرة من رؤى العملاء، وبيانات الأداء، بالإضافة إلى معالجة وتحليل مجموعات كبيرة من البيانات، بفضل اعتمادها على تقنيات التعلم الآلي، مما يساعدك على تعزيز النمو في جميع أنحاء شركتك.

يمكنك من خلال هذه المنصة إنشاء لوحات معلومات تفاعلية، وتقارير تفصيلية، واكتشاف تصورات متفوقة لبياناتك مع توصيات الذكاء الاصطناعي، واكتشاف الأنماط الخفية في بياناتك باستخدام أدوات الاستكشاف المرئية التي تساعد على تجنب التحيز، كما يمكنك أيضًا الاستفادة من أنظمة التحليلات التنبؤية لكسب المزيد من البيانات الخاصة بك.