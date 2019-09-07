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الجيش الإسرائيلي يعلن شن غارات على غزة بعد استهداف طائرة مسيرة آلية إسرائيلية قرب القطاع

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الجيش الإسرائيلي يعلن شن غارات على غزة بعد استهداف طائرة مسيرة آلية إسرائيلية قرب القطاع الجيش الإسرائيلي يعلن شن غارات على غزة بعد استهداف طائرة مسيرة آلية إسرائيلية قرب القطاع

موسكو - سبوتنيك. وقال الجيش في بيان: "قبل قليل أغارت طائرات حربية أخرى على عدد من الأهداف الإرهابية، وفيها وسائل قتالية بحرية بالإضافة إلى مجمعان عسكريان للمنظومة الجوية التابعة لحماس في شمال ووسط قطاع غزة".

وأشار البيان إلى أن هذه الغارات جاءت ردا على تسلل حوامة من قطاع غزة باتجاه إسرائيل وإلقائها عبوة ناسفة باتجاه مركبة عسكرية في وقت سابق يوم السبت، مؤكدا مواصلة الدفاع والعمل ضد محاولات المساس بمواطني إسرائيل.

وأكد البيان على أن حماس مسؤولة عما يجري في قطاع غزة.

يذكر أن فلسطينيين اثنين قتلا وأصيب عشرات الآخرين برصاص الجيش الإسرائيلي مساء يوم الجمعة، جراء تصدي الجيش الإسرائيلي لمسيرات العودة الواحدة والسبعين التي انطلقت اليوم على طول السياج الأمني الفاصل شرق قطاع غزة.

 

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