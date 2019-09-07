انطلقت من القطاع… اختراق طائرة مسيرة لمستوطنات غلاف غزة

وذكر الموقع الإلكتروني العبري "روتر" أن طائرة مسيرة انطلقت من قطاع غزة وحلقت لفترة ما فوق مستوطنات غلاف غزة، ثم عادت سالمة، دون أي متابعة من الجيش الإسرائيلي.

وأوضح الموقع العبري أن طائرة مسيرة تسللت من شرق قطاع غزة باتجاه المستوطنات، وألقت جسما غير معروف ثم عادت إلى قطاع غزة بسلام.

فيما نشر المعلق العسكري للموقع الإلكتروني العبري "واللا"، أمير بوخفوط، تغريدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، ظهر اليوم، السبت، قائلا:

اخترقت طائرت مسيرة الأجواء الإسرائيلية منطلقة من جنوب غزة، وفي الغالب تعود هذه الطائرة إلى المنظمات الإرهابية في القطاع، لجمع معلومات استخباراتية لاتخاذ إجراء محتمل، ولم يحدث شئ.

فيما كتب، لاحقا، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في تغريدة له على حسابه الرسمي على "تويتر":

قبل قليل، أطلقت طائرة النار باتجاه خلية مخربين أطلقت طائرة مسيرة صغيرة اجتازت إلى داخل إسرائيل من منطقة جنوب قطاع غزة. لقد قامت الطائرة المسيرة كما يبدو بإلقاء عبوة ناسفة في منطقة السياج وعادت فورًا إلى القطاع. لم تقع إصابات بين قواتنا، لقد لحقت أضرار طفيفة بمركبة عسكرية.