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داليدا العطي : لماذا هاجم طاهر العدوان منتديات البحر الميت ؟

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داليدا العطي : لماذا هاجم طاهر العدوان منتديات البحر الميت ؟ داليدا العطي : لماذا هاجم طاهر العدوان منتديات البحر الميت ؟

جي بي سي نيوز - استفز منشور للزميل طاهر العدوان وزير الاعلام الاسبق على الفيس بوك الاربعاء زميلتنا الحاضرة الغائبة داليدا العطي التي غابت عنا منذ اكثر من سنتين الى الولايات المتحدة ، فكتبت تعلق على ما قاله العدوان عن ان متديات البحر الميت لم تأت للاردن بخير ، وتاليا نص المقال مع ثقتنا برحابة صدر زميلنا العزيز .. يقول المقال :

لماذا هاجم طاهر العدوان منتديات البحر الميت

انخدع كثيرون بما قاله وزير الاعلام الاسبق السيد طاهر العدوان عن ان منتديات البحر الميت لم تأت بخير للاردن .

طبعا ، العدوان كان يعلق في صفحته على الفيس بوك على المنتدى الاقتصادي الاردني الثاني الذي افتتح اليوم الاربعاء بحضور رسمي وشعبي واقتصادي كثيف ، إلا انه لم يعجبه كما يبدو ، وحمل على المنتدى والبحر الميت .

ويبدو ان مشكلة طاهر العدوان مع البحر الميت قديمة لمن لا يعرف ، فمعالي الوزير الاسبق ، الذي يهاجم منتدى البحر الميت وأن هذا البحر لم تأت منتدياته بخير للاردن ، هو نفسه الذي استقال من حكومة البخيت اياها ، و بعد أن كاد البخيت يجري تعديلا على حكومته يستبدل فيه العدوان بشخص آخر .

ونقول : إذا كان العدوان لم يعجبه البحر الميت ومنتدياته واجتماعاته ، فلماذا قبل أن يكون عضوا في حكومة رئيس وزراء وقعت اتفاقية كازينو البحر الميت في عهده ، وعقدت التي كان عضوا فيها ندوات وخلوات الله اعلم بها ، والرئيس المعني هو الذي أتى به وزيرا ، أم أن لدينا أكثر من بحر ميت ، وايضا : لماذا لم يقدم طاهر العدوان استقالته من حكومة البخيت بعد مفاجأة الاردنيين بسفر شاهين خارج البلاد في القضية المعروفة قبل ان يؤتى به مكبلا ، وبعد قضية موارد وغيرها ، ثم لماذا قبل العدوان ان يكون عضوا في حكومة البخيت الذي قال هو نفسه بأن حكومته الأولى - رئيسها - زورت انتخابات المجلس الخامس عشر ، أي أن البخيت نفسه اعترف بتزوير حكومته انتخابات المجلس النيابي الخامس عشر وعلى رؤوس الاشهاد .

استقالة العدوان من حكومة البخيت التي حاول انصاره من كتاب المقالات وناشري بعض المواقع تسويقها في حينه ، على انها جاءت دفاعا عن حرية الصحافة على خلفية خبر رندا حبيب ووكالة الصحافة الفرنسية ، هي في الحقيقة - الاستقالة - لم تأت الا بعد تأكد العدوان من انه سيتم استبداله وفق البعض ، ومن هنا قدم استقالته والقصة معروفة لكل من يتابع من خلف الكواليس والله اعلم .

نحن لم نتقول على أحد ، ونتحدى العدوان ان يأتي بأي خبر صحفي ، ولا نقول انجاز عملي ، يثبت بأنه كان يناصر الصحافة والصحفيين والاعلام ،خلال تسلمه لحقيبة الاعلام ..

هي أوجاع وطن اسمه الاردن ، يعمد مسؤولوه السابقون على بث روح الاحباط في ابنائه ، لأسباب واضحة ، ربما من بينها وليس آخرها ، انهم غائبون عن مواقع المسؤولية ، ويريدون أن يعودوا اليها ، دون أن يعني هذا ان مسؤوليه الحاليين اكفاء وقادرون وصلاة النبي عليهم ، فالحكومات الاردنية المتعاقبة كلها وبلا استثناء بما فيها هذه الحكومة الهزيلة والضعيفة هي سبب البلاء واساس الداء ووصول المديونية الى 40 مليار دولار عدا عن الفوائد .

وعندما كان العدوان وزيرا ، ألم تكن وصفات صندوق النقد الدولي التي ينتقدها ماضية في طريقها في الاردن ، أم أن صندوق النقد لم يتدخل في الاقتصاد الا بعد استقالة العدوان .. سبحان الله .

ومع ايماني المطلق بأن صندوق النقد أفقر الاردنيين وشحدهم الملح ، إلا ان البعض اعتبروا بأن ما قاله العدوان عن الصندوق يجري على نسق ما قاله علي بن ابي طالب رضي الله عنه عندما علق في معركة صفين قائلا عبارته الشهيرة " كلمة حق اريد بها باطل " .

مسكين هذا الاردن الذي لا يرجم الا من ابنائه وبعض مسؤوليه السابقين ، و بعض وزرائه السابقين الذين تتهيأ أحلامهم أن يعودوا وزراء عاملين ، ونعتقد بأن الدندنات الاخيرة على تغيير الحكومة دفع بالكثيرين لاحداث ضجة يقولون من خلالها : نحن هنا ، وهذه هي بعض الحكاية وليس كلها .

داليدا العطي - فلوريدا - الولايات المتحدة

جي بي سي نيوز

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