أخبار عاجلة

الأخبار - انطلاق التشغيل الفعلي لمنظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد -
قطر تعلق على تشكيل الحكومة الجديدة في السودان -
إيران.. ماذا خلف محادثات نتنياهو بلندن؟ -
بنيامين نتنياهو لبي بي سي: التطبيع العربي مع إسرائيل يتزايد -
باول: الحرب التجارية تضر استثمارات الشركات.. ولا أتوقع ركود الاقتصاد -
شاهد.. الرئيس بوتين يتفقد أعمال بناء مجمع إطلاق صواريخ "أنغارا" في مطار فوستوتشني الفضائي -
باب الخلق | حكاية محمد أبن ابي بكر الصديق و قصة دفنة في مصر -
برنامج مصر تستطيع - حلقة الجمعة مع أحمد فايق 6/9/2019 - الحلقة الكاملة -
الملف الإيراني يتصدر مباحثات أمريكية بريطانية إسرائيلية في لندن -
مصر تستطيع - لقاء مع دينا الحلواني أول مهندسة بحرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. علوم و تكنولوجيا
  3. البوابة العربية للأخبار التقنية

يوتيوب تحذف 100 ألف فيديو يحض على الكراهية

Google+ Print
يوتيوب تحذف 100 ألف فيديو يحض على الكراهية يوتيوب تحذف 100 ألف فيديو يحض على الكراهية

أزالت فرق يوتيوب أكثر من 100 ألف مقطع و 17 ألف قناة وأكثر من 500 مليون تعليق حول خطاب الكراهية خلال الفترة بين شهري أبريل ويونيو، أي منذ أن طبقت المنصة تغييرات على سياسات المحتوى الذي يحض على الكراهية في شهر يونيو.

وبالرغم من وضع سياسة أكثر صرامة حول المحتوى الذي يحض على الكراهية، إلا أن منصة يويتوب تعرضت لانتقادات بسبب أفعالها القليلة جدًا وعدم توفير ما يكفي من الشفافية.

وتقارب هذه الأرقام خمسة أضعاف ما أزالته الشركة في الأشهر الثلاثة السابقة، وذلك وفقًا لتدوينة جديدة على موقع يوتيوب حول محاولات الشركة معالجة العدد المتزايد من مقاطع الفيديو البغيضة والخطيرة على المنصة.

وأرجعت يوتيوب الزيادة إلى الجهود التي بذلتها مؤخرًا لمكافحة انتشار محتوى الكراهية بعد أن حدثت في شهر يونيو سياسة خطاب الكراهية لتشمل أشكال جديدة.

وقالت يوتيوب المملوكة لجوجل: إنها كانت قادرة على إزالة المزيد من المحتوى غير المرغوب فيه قبل أن يتم عرضه على نطاق واسع، وأدت هذه الجهود إلى انخفاض بنسبة 80 في المئة في عدد مرات مشاهدة المحتوى الذي ينتهك قواعد المنصة.

موضوعات ذات صلة بما تقرأ الآن:

وتعتمد المنصة في الغالب على أدوات التعلم الآلي للمساعدة في تحديد مقاطع الفيديو البغيضة قبل أن تكون متاحة على نطاق واسع على الإنترنت.

ووفقًا لشركة التحليلات Social Blade، فإنه يجري تحميل أكثر من خمسمائة ساعة من الفيديو على يوتيوب كل دقيقة واحدة، وكان هناك أكثر من 23 مليون قناة يوتيوب في عام 2018، وتضم المنصة ما يقرب من ملياري مستخدم يسجلون الدخول شهريًا.

وقالت يوتيوب: إن أنظمة التعلم الآلي في تحسن، إذ جرى تحديد أكثر من 87 في المئة من 9 ملايين مقطع فيديو التي تمت إزالته خلال الربع الثاني لأول مرة بواسطة أنظمتها الآلية.

ويمكن إزالة مقاطع الفيديو لعدة أسباب بخلاف خطاب الكراهية، بما في ذلك انتهاك حقوق النشر؛ والعنف؛ والعُري؛ والإزعاج، وقالت سوزان ووجيكي Susan Wojcicki، الرئيس التنفيذي للمنصة، في الأسبوع الماضي: إن الشركة ملتزمة بأن تكون منصة مفتوحة.

البوابة العربية للأخبار التقنية

مواضيع متعلقة
فيديو| محاولة انتحار جماعي لخريجي جامعات في تونس، ما السبب؟

فيديو| محاولة انتحار جماعي لخريجي جامعات في تونس، ما السبب؟

هجوم حاد على دول الخليج العربي بسبب "تقليلها من شأن السودان" يثير جدلا واسعا (فيديو)

هجوم حاد على دول الخليج العربي بسبب "تقليلها من شأن السودان" يثير جدلا واسعا (فيديو)

صانع التلفاز TCL يطلق هاتف ذكي لعشاق الفيديو

صانع التلفاز TCL يطلق هاتف ذكي لعشاق الفيديو

شاب وفتاة يدفعان ثمن نشرهما فيديو "مخلا" في الكويت

شاب وفتاة يدفعان ثمن نشرهما فيديو "مخلا" في الكويت