"غينيس" تنادي غزة… 42 دقيقة وقت بدل ضائع في إحدى مباريات كرة القدم

وكان ديربي مدينة خان يونس، بين قطبيها "الشباب" و"الاتحاد"، مسرحاً لهذا الحدث، حيث شهد رقماً مذهلاً في عدد الدقائق المحتسبة كوقت بدل ضائع حيث وصلت إلى 42 دقيقة كاملة؛ وذلك بحسب وكالة "دنيا الوطن".

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يقول الكاتب الرياضي، وليد جودة، على صفحته في "فيسبوك": إن المباراة انطلقت قبل غروب الشمس بقليل، وعند غياب الشمس كان الجميع بانتظار كشافات الإنارة الليلية التي تستخدم لأول مرة هذا الموسم في دوري غزة، لكن المفاجأة كانت في تغيب الموظف المسؤول عن الإنارة.

وأضاف: توقف اللقاء وتم الاتصال بالموظف الذي كان بعيداً عن الملعب واستغرق وصوله أكثر من 40 دقيقة، والحكم لم يكن قد أوقف ساعته على ما يبدو، وعند استئناف اللعب احتسب ما فات كوقت بدل ضائع، ربما لم يكن يعلم بأنه والموظف وكل من في الملعب قد تخلد حادثتهم في التاريخ!

وتابع جودة:

هذا الرقم وإن كان سلبياً بالتأكيد في جوانب عديدة رغم طرافة الموقف، يمكن أن يسجل في موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية، إذا ما تم إثبات كونه الأطول في تاريخ الكرة.

وقال الكاتب الرياضي: سألت العم (جوجل) وكانت الإجابة بأن أطول وقت بدل ضائع تم احتسابه في تاريخ الكرة، كان في مباراة بين فريقي بريستول سيتي وبرينتفورد في إنجلترا بموسم 2000-2001، حيث تم احتساب 23 دقيقة وقت بدل ضائع في الشوط الأول، بعدما تعرّض مهاجم برينتفورد لويد أوسو لكسر في الساق وخلع الكتف مع تأخر وصول سيارة الإسعاف!

وتساءل جودة:

هل يمتلك أحدكم معلومات أكثر عن أطول وقت بدل ضائع؟!

وأطلق عبد السلام هنية، عضو المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس مؤسسة أمواج الرياضية، رفقة إبراهيم أبو سليم نائب رئيس اتحاد الكرة، يوم الأحد، أول مباراة على الأضواء الكاشفة في تاريخ الدوري الفلسطيني الممتاز، بقطاع غزة.