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"أنصار الله" تعرض على الحكومة تبادل جميع الأسرى

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© REUTERS / ABDULJABBAR ZEYAD

القاهرة - سبوتنيك. وقال رئيس اللجنة الوطنية للأسرى التابعة لـ"أنصار الله" عبد القادر المرتضى في منشور على صفحته في "فيس بوك": "يبدو أن أسرى المرتزقة أصبحوا هدفاً لطيران العدوان وأن هناك قرار بالتخلص منهم لأسباب كثيرة".

وأضاف: "لهذا فإننا ندعو كل الأطراف اليمنية المقاتلين إلى صف تحالف العدوان وتحت رايتهم إلى إجراء تبادل كامل وشامل لجميع الأسرى والمعتقلين اليمنيين عبر أي طريقة مناسبة للجميع وعبر أي وساطات يتم التوافق عليها".

وأعرب المرتضى عن أمله "أن تلقى الدعوة استجابة لديها () وأن لا ترفضها كما فعلت مع دعوات سابقة".

وطالب رئيس لجنة أسرى "أنصار الله" الحكومة "ألا تؤثر طاعة المحتل الأجنبي فوق مصلحة أسراها الذين يعانون بشكل كبير خاصةً مع هذا الاستهداف المتعمد لهم من قبل العدو".

ونفذ الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية وجماعة أنصار الله، العامين الماضيين، صفقات تبادل أسرى ورفات، عبر وساطات محلية وقبلية، تم خلالها الإفراج عن العشرات من الطرفين.

وتبادلت الحكومة اليمنية وجماعة أنصار الله في ديسمبر/ كانون الأول الماضي ضمن جولة مفاوضات ستوكهولم، قوائم بنحو 15 ألف أسير لدى الطرفين، ضمن آلية لتفعيل اتفاق تبادل الأسرى، إلا أن تنفيذها لا يزال متعثرا كما هو حال اتفاق إعادة انتشار القوات من مدينة الحديدة وموانئها، وإعلان تفاهمات تعز، في ظل اتهامات متبادلة بعرقلة التنفيذ.

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