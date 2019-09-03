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السعودية تحذر مواطنيها... لا تذهبوا إلى هذه المنطقة

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السعودية تحذر مواطنيها... لا تذهبوا إلى هذه المنطقة السعودية تحذر مواطنيها... لا تذهبوا إلى هذه المنطقة

وقالت القنصلية ، في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي على "تويتر" : "تود القنصلية لفت انتباه المواطنين السعوديين المتواجدين في هونج كونج بأخذ الحيطة والحذر وعدم التوجه إلى منطقة أدميراليتي نظرا لإعلان المحتجين تنظيم مظاهرات هناك اليوم الثلاثاء 3 سبتمبر".

​وكانت القنصلية السعودية لفتت انتباه المواطنين المسافرين عبر مطار هونغ كونغ الدولي، في وقت سابق، إلى أن هيئة المطار تناشد المسافرين المغادرين التوجه إلى المطار في وقت مبكر، حيث تتوقع الهيئة أن تؤثر المظاهرات المقرر تنظيمها على حركة المرور.

وتشهد هونغ كونغ أزمة سياسية، منذ نحو ثلاثة أشهر، بسبب تراجع الحريات، والتدخل المتصاعد للصين في هونغ كونغ، مما أدى إلى خروج المواطنين في مظاهرات كبيرة بالشوارع، وتعطيل حركة القطارات، والدخول في إضراب عام في البلاد.

SputnikNews

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