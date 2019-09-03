آبل قد تضيف ميزة تتبع النوم إلى ساعتها الذكية التالية

تستعد شركة آبل بتاريخ 10 سبتمبر لعقد حدثها المنتظر، والذي من المتوقع خلاله أن تكشف عن الجيل الجديد (Series 5) من ساعتها الذكية (Apple Watch).

ووفقًا لتقرير جديد، فإن آبل قد تضيف ميزة جديدة رئيسية تتمثل بتتبع النوم إلى ساعتها الذكية الجديدة بعد استحواذها في عام 2017 على الشركة المصنعة لمنتج (Beddit Sleep Monitor) وتطبيقه الذكي.

وتسمح هذه الميزة المدمجة – التي تحمل الاسم الداخلي (Burrito) – لمالكي الساعة بتتبع نومهم دون الحاجة إلى أي أجهزة إضافية.

ومن المفترض أن تطلق آبل على هذه الميزة اسم “تتبع الوقت في السرير” (Time in Bed)، وهي تعتمد بالكامل على أجهزة الاستشعار الحالية في ساعة آبل، وتستخدم كل تلك المستشعرات لتقدير أشياء، مثل نوعية وجودة النوم.

وتستفيد الميزة من البيانات، مثل حركة الشخص في السرير؛ ومعدل ضربات القلب؛ وأي ضوضاء أخرى أثناء نومه.

موضوعات ذات صلة بما تقرأ الآن:

وبحسب المعلومات، فإن آبل قد تدمجها مع نظام التنبيه، بحيث يتم إسكات المنبه اليومي المعتاد تلقائيًا قبل بدء تشغيله في حال استيقظ المستخدم باكرًا قبل وقت المنبه.

ويمكن اختيار الحصول على تنبيه صامت على ساعة آبل، مما يؤدي إلى اهتزاز الساعة دون أي نغمة رنين، ومن المفترض أن تفعل ميزة تتبع النوم وضع عدم الإزعاج (Do Not Disturb) بشكل تلقائي عند الذهاب إلى السرير.

وتعمل آبل على تطوير تطبيق (Sleep) جديد لساعتها الذكية، حيث ستكون بيانات ميزة “تتبع الوقت في السرير” متوفرة في تطبيقي (Sleep)؛ و (Health).

ويبدو أن ميزة تتبع النوم المضمنة في (Apple Watch) ستكون مفيدة للمستخدمين، لكن يجب التأكد من شحن الساعة عند الاستيقاظ أو قبل الذهاب إلى السرير لكي تستمر في العمل طوال اليوم.

وفكرت شركة آبل في هذا الأمر وطورت ميزة من شأنها تذكير المستخدمين بشحن ساعاتهم مسبقًا حتى يتمكنوا من استخدامها في الليل.

ويُعد من غير الواضح بعد ما إذا كانت ميزة “تعقب الوقت في السرير” الجديدة ستكون حصرية للجيل الجديد من ساعة آبل (Series 5)، أو ما إذا كانت ستتوفر على الأجيال السابقة عبر تحديث البرنامج.

وبحسب المعلومات، فمن المفترض أن يكون الجيل الجديد من الساعة (Series 5) بمثابة ترقية ثانوية للجيل السابق (Series 4)، لكن بخيارات من التيتانيوم؛ والسيراميك