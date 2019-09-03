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سامسونج تعلن عن هاتف فئة متوسطة داعم لشبكات 5G

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كشفت شركة سامسونج عن هاتف جديد من الفئة المتوسطة داعم لشبكات الجيل الخامس يسمى (Galaxy A90 5G)، والذي لا يُعد أول هاتف داعم لشبكات الجيل الخامس ضمن سلسلة (Galaxy A) فقط، بل هو أيضًا أول هاتف يدعم (DeX) في هذه السلسلة.

وتسمح منصة (Samsung DeX) للمستخدمين بتوصيل هواتفهم بشاشة حاسب أو تلفزيون لتوسيع تجربة الهاتف إلى شاشة أكبر.

ووفقًا للمعلومات المتوفرة في الوقت الحالي، لا يبدو أن هناك إصدار داعم لشبكات الجيل الرابع (4G) من هاتف (Samsung Galaxy A90).

ويتميز هاتف (Samsung Galaxy A90 5G) بتصميم غير اعتيادي في الجهة الخلفية مع حيث اللون المتدرج في النصف العلوي واللون الثابت في النصف السفلي، وهناك أيضا خطوط ملونة مختلفة على الجانب.

وبحسب وكالة الأنباء الكورية الجنوبية يونهاب (Yonhap)، فإن هاتف (Galaxy A90 5G) يأتي بسعر يبدأ من 900،000 وون كوري (زهاء 740 دولارًا) في السوق المحلي للشركة، حيث يبدأ البيع ابتداءً من يوم غد.

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ويشكل هذا الهاتف رابع هاتف داعم لشبكات الجيل الخامس 5G يباع في كوريا الجنوبية من قبل شركة سامسونج، بعد هواتف (Galaxy S10 5G)؛ و (Note10 5G)؛ و (Note10+ 5G).

وتقول سامسونج: إن الهاتف سيباع في أسواق أخرى خلال الأسابيع والأشهر المقبلة، وهو يعمل بواسطة أندرويد باي 9.0 مع واجهة المستخدم (One UI).

ويتميز الهاتف بشاشة Super AMOLED بقياس 6.7 إنشًا، وبدقة 1080×2400 بيكسلًا، ومستشعر بصمات الأصابع المدمج تحت الشاشة.

ويتضمن الجهاز معالج (Snapdragon 855)، إلى جانب ذاكرة وصول عشوائي سعتها 6 جيجابايت أو 8 جيجابايت، وهناك أيضًا بطارية بسعة 4500 ميلي أمبير داعمة للشحن السريع بقدرة 25 وات.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن (Galaxy A90 5G) يأتي بمساحة تخزين داخلية تبلغ 128 جيجابايت مع فتحة بطاقة (microSD).

لكن لن تكون فتحة بطاقة (microSD) متاحة إلا على نسخة ذاكرة الوصول العشوائي 6 جيجابايت، وليس على نسخة ذاكرة الوصول العشوائي 8 جيجابايت.

وأضافت سامسونج كاميرا خلفية ثلاثية، بعدسة أساسية بدقة 48 ميجابيكسل بفتحة F2.0، وعدسة واسعة الزاوية بدقة 8 ميجابيكسل مزودة بفتحة F2.2، وعدسة ثالثة للعمق بدقة 5 ميجابيكسل وفتحة F2.2، مع كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابيكسل مزودة بفتحة F2.0.

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البوابة العربية للأخبار التقنية

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