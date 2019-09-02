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أول تعليق من وزير الطاقة السعودي خالد الفالح بعد ترك رئاسة عملاق النفط "أرامكو"

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© REUTERS / LEONHARD FOEGER

وكانت بلومبرغ قد أفادت اليوم الاثنين نقلا عن مسؤول سعودي، لم تسمه، أن عينت ياسر الرميان، محافظ صندوق الاستثمارات العامة، صندوق الثروة السيادي للمملكة، رئيسا لمجلس إدارة شركة النفط الوطنية العملاقة أرامكو، ليحل محل وزير الطاقة خالد الفالح.

وعلق الفالح على تعيين الرميان مغرداً على "تويتر"، وقال "أهنئ أخي معالي الأستاذ ياسر بن عثمان الرميان، محافظ صندوق الاستثمارات العامة، بمناسبة تعيينه رئيسًا لمجلس إدارة أرامكو السعودية، والتي تأتي كخطوة مهمة لإعداد الشركة للطرح العام، راجيًا له كل التوفيق والنجاح".

وحسب "بلومبرغ" فإن تعيين الرميان يأتي كجزء من استعدادات السلطات السعودية لبيع الأسهم في أرامكو السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، وفقاً للمسؤول الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته.

وقال المسؤول إن التعيين يهدف أيضًا إلى فصل وزارة الطاقة عن أرامكو وتجنب أي تضارب في المصالح حيث تستعد الشركة للاكتتاب العام المقبل.

شغل الفالح، وهو مهندس مهني في شركة أرامكو السعودية، منصب الرئيس التنفيذي للشركة قبل انضمامه إلى كوزير للصحة في عام 2015. وقد تم تعيينه رئيسًا لشركة أرامكو في نفس الوقت وأصبح وزيراً للطاقة بعد عام.

ويوم الجمعة، فقد الفالح جزءًا من حقيبته الوزارية عندما أعلنت الحكومة أنها ستقوم بتقسيم حقائب الصناعة والتعدين من وزارة الطاقة.

والرميان هو محافظ صندوق الاستثمارات العامة، ويقود عملية تحويل الصندوق من شركة قابضة محلية "نعسان" إلى واحد من أكبر المستثمرين في شركات التكنولوجيا العالمية الناشئة. وحصل الصندوق على حصص في شركة Tesla لتصنيع السيارات الكهربائية، وشركة Uber Technologies Inc للنقل التشاركي، والتزم بمبلغ 45 مليار دولار لصندوق التكنولوجيا SoftBank Group Corp.

SputnikNews

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