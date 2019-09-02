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الحكومة اليمنية تعلن استعادة معسكر عزان في شبوة من قوات المجلس الانتقالي

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FAWAZ SALMAN

القاهرة – سبوتنيك. قال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، على حسابه في "تويتر": "قوات الجيش الوطني والأجهزة الأمنية بتعاون أبناء وقبائل المنطقة الشرفاء يستعيدون معسكر عزان بشبوة من ميليشيا النخبة المدعومة من دولة الإمارات، وتغنم عدد من الآليات والأطقم العسكرية والأسلحة والذخيرة".

وأضاف الإرياني انه "في الوقت الذي كننا ننتظر أن يقوم المجلس الانتقالي بالانصياع لصوت العقل والحكمة والاستجابة لدعوات التهدئة والانسحاب من جميع المواقع الحكومية في عدن وأبين والحوار في جدة تلبية لجهود أهلنا وأشقائنا في نفاجأ بسعيه توسيع رقعة التمرد وفتح جبهات جديدة في عزان شبوة".

وكانت قوات النخبة الشبوانية التابعة للمجلس الانتقالي سيطرت، بوقت سابق من اليوم، على معسكر ومدينة عزان، إثر هجوم واسع على الجيش اليمني، قبل أن تصل تعزيزات كبيرة للجيش وتتمكن من استعادتها عقب مواجهات عنيفة.

كانت قوات المجلس الانتقالي الجنوبي سيطرت، في 10 آب/ أغسطس الماضي، على العاصمة المؤقتة عدن، بعد تمكنها من إسقاط معسكرات الجيش ومقر والقصر الرئاسي، اثر مواجهات استمرت 4 أيام أوقعت 40 قتيلاً ونحو 260 جريحاً، أعقبها بأيام سيطرة المجلس على مديرية زنجبار مركز محافظة أبين.

ودعت الرياض للتهدئة بين "المجلس الانتقالي" والحكومة اليمنية؛ وأعلن وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير أن الرياض "تدعو الأطراف اليمنية في عدن للاجتماع عاجلاً في جدة، ووأد هذه الفتنة، وتوحيد الصف".

SputnikNews

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