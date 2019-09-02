الحوثي يعلق على عملية "حزب الله" الحدودية مع إسرائيل

وهنأ الحوثي في محاضرة له اليوم الاثنين، المقاومة اللبنانية بنجاح العملية التي قامت بها، بحسب ما أفادت به قناة "المسيرة" اليمنية على موقعها الإلكتروني.

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وأكد الحوثي على أن "حزب الله هم من حفظوا ماء وجه الأمة في الصراع مع العدو الإسرائيلي وهم في تاريخهم الجهادي العظيم صنعوا المعادلة التي تجسد العزة وتستعيد الكرامة".

وتابع "حزب الله والمقاومة الفلسطينية هم رأس الحربة للأمة في مواجهة التهديد الإسرائيلي وهم السياج الفولاذي الذي يحمي الأمة".

وشدد الحوثي على أنه "لولا قوة المقاومة في لبنان وفلسطين لكان الواقع مختلفًا كليًا ولكانت إسرائيل استباحت الأمة في كل بلدانها".

وأشار إلى أن "وجود المقاومة في فلسطين ولبنان قلص التهديد الإسرائيلي، ويجب أن تعرف الأمة كلها قيمة هذه المقاومة".

وكان "حزب الله" قد أعلن عن تدمير آلية عسكرية إسرائيلية قرب الحدود مع لبنان.

وذكر "حزب الله" في بيانه أن العملية أسفرت عن "قتل وجرح من في داخل الآلية".

وقال الجيش الإسرائيلي إن عدة صواريخ مضادة للدبابات أطلقت من لبنان وأصابت بعض الأهداف وإن القوات الإسرائيلية تقوم بالرد.

وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي أن عددا من القذائف المضادة للدروع استهدف قاعدة ومركبات عسكرية في منطقة أفيفيم شمال إسرائيل، مشيرا إلى أن الجيش رد باتجاه مصادر النيران، وباتجاه أهداف في جنوب لبنان.

وقال أدرعي في بيان اليوم الأحد: "متابعة للتقارير الأولية عن الحادث في منطقة أفيفيم فالحديث عن إطلاق عدد من القذائف المضادة للدروع باتجاه قاعدة عسكرية ومركبات عسكرية في المنطقة حيث تم إصابة بعض منها".

وأضاف أدرعي: "لقد رد جيش الدفاع باتجاه بعض مصادر النيران وباتجاه أهداف في جنوب لبنان"، مشيرا "تفاصيل أخرى قيد الفحص".