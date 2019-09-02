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واشنطن: على حزب الله وقف ما يهدد استقرار لبنان

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واشنطن: على حزب الله وقف ما يهدد استقرار لبنان واشنطن: على حزب الله وقف ما يهدد استقرار لبنان

جي بي سي نيوز :- قالت وزارة الخارجية الأميركية، الأحد، إن على حزب الله وقف "أعماله العدائية التي تهدد استقرار لبنان وأمنه".

واعتبرت الخارجية أن "ما حصل اليوم في لبنان مثال على دور إيران في دعم الميليشيات"، مشيرة إلى الهجوم الذي نفذه حزب الله بصواريخ على قاعدة إسرائيلية في منطقة حدودية.

وجددت الوزارة "دعم إسرائيل في حقها بالدفاع عن نفسها"، بعد أن ردت تل أبيب بإطلاق أكثر من 100 قذيفة على مناطق لبنانية في الجنوب.

وأعلنت إسرائيل، الأحد، أنها قصفت مناطق في جنوب لبنان بعد إطلاق صواريخ مضادة للدبابات باتجاه أراضيها، فيما أعلن حزب الله، الأحد، تدمير آلية عسكرية إسرائيلية في منطقة أفيفيم قرب الحدود الجنوبية للبنان، وذلك بعد أسبوع من اتهامه إسرائيل بشن هجوم بطائرتين مسيرتين في معقله قرب بيروت وقتل اثنين من عناصره في غارة في سوريا.

وطلب رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، الأحد، من واشنطن وباريس التدخل لاحتواء التصعيد,وفق العربية.

بدورها، قالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان مساء الأحد، إن باريس "تكثف الاتصالات في منطقة "الشرق الأوسط "بهدف تفادي التصعيد".

جي بي سي نيوز

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