أخبار عاجلة

تحليل.. مستثمرو أسواق الخليج على طريق الحذر مجددا -
ملعب أون | الثلاثاء 3 سبتمبر 2019 | الحلقة الكاملة -
4 ميزات جديدة في خرائط جوجل تساعدك على التنقل والسفر بسهولة -
هواوي تتهم أمريكا “بإغراء وإكراه” موظفيها على العمل مخبرين ضدها -
فيسبوك: لن نستخدم تقنية التعرف على الوجوه معك إلا بموافقتك -
المدن الروسية تحيي ذكرى مذبحة بيسلان -
القاهرة تبتكر الحلقة النهائية والاعلان عن الفائز بالمركز الاول -
خالد بيبو : مؤمن زكريا ابن النادي .. والأهلي لا يبيع أبنائه -
إجلاء مليون شخص بسبب إعصار دوريان -
خالد بيبو : الأهلي لا يحاسب بالقطعة حتى يرحل لاسارتي بعد خسارة صن داونز -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. جي بي سي نيوز

هدوء حدودي حذر بعد قصف متبادل بين "حزب الله" وإسرائيل

Google+ Print
هدوء حدودي حذر بعد قصف متبادل بين "حزب الله" وإسرائيل هدوء حدودي حذر بعد قصف متبادل بين "حزب الله" وإسرائيل

جي بي سي نيوز:- يسود هدوء حذر في المناطق الحدودية جنوبي لبنان، مساء الأحد، بعد قصف متبادل بين "حزب الله" اللبناني والجيش الإسرائيلي، وفق ما أفاد مراسل "الأناضول".

وأعلن "حزب الله"، في وقت سابق من صباح اليوم، أن مقاتليه دمروا آلية عسكرية إسرائيلية عند طريق ثكنة أفيفيم قرب الحدود شمالي إسرائيل، وقتلوا وجرحوا من فيها.

بينما قال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي، في بيان: إنه "لا توجد إصابات جراء العملية، التي نفذها حزب الله على الحدود اللبنانية عبر إطلاق صاروخين أو ثلاثة".

وأضاف أن "القوات الإسرائيلية ردت باستهداف الخلية التي أطلقت الصواريخ المضادة للدروع، إضافة إلى إطلاق نحو 100 قذيفة مدفعية باتجاه مصادر النيران جنوبي لبنان".

وأعلن الجيش اللبناني، في بيان، أن "قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت بلدات مارون الراس وعيترون ويارون الحدودية بأكثر من 40 قذيفة صاروخية عنقودية وحارقة".

وتعود أخر مواجهة عسكرية بين "حزب الله" وإسرائيل إلى صيف 2006، واستمرت أكثر من شهر.

وجاءت عملية "حزب الله"، الأحد، في أعقاب سقوط طائرة استطلاع وانفجار أخرى في الضاحية الجنوبية لبيروت، معقل الحزب، فجر الأحد الماضي.

واستهدفت ثلاثة انفجارات، فجر اليوم التالي، مراكز عسكرية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين (القيادة العامة- مدعومة من حزب الله) في البقاع شرقي لبنان,وفق الاناضول .

ولم تنف إسرائيل أو تؤكد مسؤوليتها عما شهده لبنان، لكن الرئيس اللبناني، ميشال عون، اعتبر ما حدث "بمثابة إعلان حرب" من جانب إسرائيل.

جي بي سي نيوز

مواضيع متعلقة
تفاصيل مقتل أردني في كاليفورنيا

تفاصيل مقتل أردني في كاليفورنيا

البنتاغون يؤكد قصف موقع للقاعدة في سوريا

البنتاغون يؤكد قصف موقع للقاعدة في سوريا

أردوغان يتوعد : هذا ما سنفعله إن لم نسيطر على المنطقة الآمنة

أردوغان يتوعد : هذا ما سنفعله إن لم نسيطر على المنطقة الآمنة

لبنان.. "يونيفيل" تبحث عن قنابل عنقودية بمناطق القصف الإسرائيلي

لبنان.. "يونيفيل" تبحث عن قنابل عنقودية بمناطق القصف الإسرائيلي