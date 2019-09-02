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بالفيديو... الجيش الإسرائيلي أخلى قاعدة أفيفيم بسرعة بعد عملية "حزب الله"

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بالفيديو... الجيش الإسرائيلي أخلى قاعدة أفيفيم بسرعة بعد عملية "حزب الله" بالفيديو... الجيش الإسرائيلي أخلى قاعدة أفيفيم بسرعة بعد عملية "حزب الله"

وقالت مراسلة القناة أن المعسكر يبدو أنه تم إخلاؤه منذ يوم أمس بعد الهجمات عليه مباشرة، وأشارت المراسلة إلى أنه لا يمكن سماع أي صوت أو مشاهدة أية حركة في المعسكر (قاعدة أفيفيم)، وتجولت بجانب غرفة الحرس خالية وفيها الأوراق والوثائق مشيرة إلى أن الجنود تركوا كل شيء ورائهم وذهبوا بسرعة.

وكان "حزب الله" قد أعلن أمس الأحد في بيان له أن "مقاتليه دمروا آلية عسكرية إسرائيلية قرب الحدود اليوم الأحد".

وذكر الحزب في بيان أن العملية أسفرت عن "قتل وجرح من" في داخل الآلية.

وقال بيان الحزب إنه "عند الساعة الرابعة و15 دقيقة من بعد ظهر اليوم الأحد بتاريخ 1أيلول 2019 قامت مجموعة "الشهيدين حسن زبيب وياسر ضاهر" بتدمير آلية عسكرية عند طريق ثكنة افيفيم وقتل وجرح من فيها".

وقال الجيش الإسرائيلي إن عدة صواريخ مضادة للدبابات أطلقت من لبنان وأصابت بعض الأهداف وإن القوات الإسرائيلية تقوم بالرد.

SputnikNews

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