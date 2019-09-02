الإمارات... تخفيض أسعار تذاكر الطيران حتى 40%
وقال خبراء في قطاع السياحة والسفر إن أسعار التذاكر تقل، خلال شهر سبتمبر/أيلول الجاري، بنسبة تصل إلى 40%، مقارنة بأغسطس/آب، بحسب صحيفة "البيان".
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وقال خبراء إن العديد من شركات الطيران أعادت هيكلة رحلاتها، بما يتناسب مع معادلة العرض والطلب الجديدة، التي تشكلت بعد انتهاء موسم الإجازات.
وأشاروا إلى أن الأسعار التي طرحتها شركات الطيران في الإمارات خلال الفترة الحالية، تعتبر أقل بنسبة تتراوح بين 20 - 40%، مقارنة بأغسطس، ويشمل هذا التراجع، شركات الطيران التجارية والاقتصادية.