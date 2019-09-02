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"أرغمنا إسرائيل"... "حزب الله" يوجه رسالة إلى تل أبيب بعد أحداث الحدود

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© REUTERS / RAMI SHLUSH

وأشار قاسم، في كلمة له خلال المجلس العاشورائي المركزي في مجمع سيد الشهداء، إلى أن "​المقاومة​ تحرر وتحمي وإسرائيل​ حاولت تعويض هزيمتها في العام 2000 بحرب تموز​، ولكنها هزمت مجددا ولم تتكمن من إعادة احتلالها للبنان​"، مؤكدا أن "إسرائيل منذ العام 2006 حائرة وتفكر بكيفية الفوز علينا من دون حرب وكيف تراكم إنجازاتها لعمليات أمنية محدودة، ولكن المقاومة أرغمت إسرائيل على قواعد اشتباك مما أدى إلى ردعها"، وذلك حسب قناة "المنار".

ولفت نائب الأمين العام لحزب الله إلى أن "المقاومة التزمت بالرد على أي اعتداء إسرائيلي، وإسرائيل أرادت تغيير قواعد الاشتباك من خلال العدوان الذي حصل في ​سوريا​ ومن خلال القيام بعملية أمنية في الضاحية دون بصمات، ولكنهم انكشفوا بالجرم المشهود وعليهم أن يدفعوا الثمن"، مشددا على أن "حزب الله يريد المحافظة على الردع وقواعد الاشتباك لمنع ما هو أخطر".

وأعلن "حزب الله" اللبناني، أمس الأحد، عن سقوط قتلى وجرحى بين الجنود الإسرائيليين جراء استهداف الحزب لآلية عسكرية عند طريق ثكنة أفيفيم شمالي إسرائيل، كرد على استهداف إسرائيلي لمركز للحزب في سوريا، فيما قال الجيش الإسرائيلي إنه أطلق نحو 100 قذيفة باتجاه مصدر النيران في جنوب لبنان ونفذ غارات مروحية على أهداف أخرى.

SputnikNews

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