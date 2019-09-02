رئيس الوزراء الفلسطيني: تصريحات نتنياهو تعيد القضية للمربع الأول

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وندد اشتية، في مستهل اجتماع الحكومة ، بتصريحات رئيس حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو حول ضم أجزاء من الضفة الغربية، مشددا على أنها "تصريحات خطيرة تعيد الصراع إلى مربعه الأول"، وذلك حسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

في سياق متصل، دعا رئيس الوزراء الفلسطيني، إلى تجديد تفويض وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وتعزيز دورها المالي والمؤسساتي لخدمة اللاجئين الفلسطينيين لحين عودتهم إلى بيوتهم.

وحول الأزمة المالية التي تعانيها السلطة الفلسطينية منذ نحو ستة أشهر بفعل احتجاز إسرائيل أموال عائدات الضرائب الفلسطينية، أكد اشتية أن "الأزمة ما زالت قائمة، وإسرائيل ما زالت تقتطع الأموال المتعلقة بالأسرى والشهداء، ونطالب بأموالنا غير منقوصة".

يذكر أن أمريكا حجبت مساعداتها المالية عن الأونروا حيث كانت تساهم بما يقدر بنحو 365 مليون دولار للعام، لكنها أوقفت مساعداتها مطلع العام الجاري ما انعكس سلبا على أداء الوكالة في وقت زاد الاتحاد الأوروبي من مساهمته وقد ظل الداعم الأكبر للأونروا إلى جانب البنك الدولي.

وتوفر الوكالة، منذ عقود، خدمات تعليمية وصحية ومساعدات غذائية لنحو خمسة ملايين لاجئ فلسطيني في الضفة الغربية والقدس وغزة بالإضافة إلى للفلسطينيين بالمخيمات في لبنان وسوريا والأردن.