بالفيديو ..نتنياهو: إسرائيل ستتخذ قرارا بشأن الإجراءات المستقبلية على الحدود اللبنانية بناء على تطور الأحداث

جي بي سي نيوز :- أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن إسرائيل ستتخذ قرارا بشأن الإجراءات المستقبلية على الحدود اللبنانية بناء على تطور الأحداث.

وقال نتنياهو في تعليق على الأحداث الجارية في الشمال واستهداف "حزب الله" اللبناني" لآلية عسكرية عند طريق ثكنة أفيفيم شمالي إسرائيل، إن الجيش الإسرائيلي رد بـ100 قذيفة باتجاه جنوب لبنان، بالإضافة إلى قيام المروحيات الحربية بقصف أهداف أخرى.

ونفى نتنياهو وقوع إصابات جراء استهداف حزب الله للآلية العسكرية الإسرائيلية، قائلا: "لا إصابات في صفوف الجيش الإسرائيلي نتيجة الأحداث في الشمال".

وقد أعلن "حزب الله" عن سقوط قتلى وجرحى بين الجنود الإسرائيليين جراء استهداف الحزب الآلية العسكرية الإسرائيلية.

وقال الحزب في بيان له إنه "عند الساعة الرابعة و15 دقيقة بعد ظهر اليوم الأحد قامت مجموعة الشهيدين حسن زبيب وياسر ضاهر بتدمير آلية عسكرية عند طريق ثكنة أفيفيم وقتل وجرح من فيها".





المصدر: RT + وكالات