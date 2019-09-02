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باقي 39 يوما... المملكة تستعد للحدث الأكبر في العالم  

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وأعلنت الهيئة العامة للترفيه عن أن "موسم الرياض" هذا العام، سيكون "الحدث الأكبر في العالم"، وسيتضمن 14 حدثا دوليا ومجموعة من العروض الحصرية في العاصمة ، وفقا لما نشرته قناة "العربية".

© AFP 2019 / FAYEZ NURELDINE

ومن المقرر أن يستمر موسم الرياض في الفترة من 11 أكتوبر/تشرين الأول 2019، حتى 15 ديسمبر/كانون الأول 2019.

وسيشهد الموسم هذا العام مشاركة عدد كبير من الفنانين المشهورين، مثل برونو مارس، وبيتبول، وجون ليجند، وإليشيا كيز.

كما سيشهد موسم الرياض أيضا مشاركة، جنيفر لوبير، وفاريل ويليامز، وأوشير، ونيكي جام، وجوين ستيفاني، ونيكول شيرزينجر، وآكون، وجبسي كينجز، وأندريه رييس، ودي جي مارتن سولفيج.

ومن المقرر أن تعقد الهيئة العامة للترفيه حفلاتها في أماكن عديدة من أنحاء الرياض، بما في ذلك إستاد الملك فهد الدولي.

ووصفت الحفل الذي سيتم عقده في إستاد الملك فهد الدولي، بأنها سيكون "الحدث الترفيهي الأكبر في العالم".

كما سيشهد موسم الرياض أيضا، حفلات "كريك دريمز"، الشهيرة بفنون السيرك في مسارح أوروبا وبرودواي، وعروض الباليه الكلاسيكي الصينية "نتكراكر ماجيك"، بالإضافة إلى عروض الرقص على الجليد.

ويعد موسم الرياض، هو أحد مواسم المملكة الـ11 الترفيهية، التي تشهدها السعودية على مدار العام، والتي تهدف إلى تحويل البلاد إلى وجهة سياحية تزويد السكان وزوار البلاد بفعاليات ترفيهية غير مسبوقة، وتتماشى مع خطة الإصلاح الاقتصادي "رؤية 2030".

SputnikNews

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