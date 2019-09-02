احتفالات ومسيرات شعبية جنوبي لبنان بعد عملية "حزب الله"

أفادت وسائل إعلام لبنانية أن القرى الجنوبية اللبنانية المحاذية لإسرائيل شهدت احتفالات شعبية عارمة بمناسبة رد المقاومة اللبنانية على إسرائيل باستهداف عربة عسكرية في موقع أفيفيم العسكري في الأراضي المحتلة اللبنانية.

وانتشرت مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي و"يوتيوب" تظهر احتفالات الجنوبيين من خلال مسيرات سيارة عفوية جابت القرى المحاذية للحدود اللبنانية أكد خلالها المواطنون وقوفهم إلى جانب "حزب الله" اللبناني.

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شهدت الجبهة الحدودية بين لبنان وإسرائيل تصعيدا عسكريا بعد قيام "حزب الله" اللبناني بعملية عسكرية استهدفت عربة عسكرية في موقع أفيفيم العسكري الإسرائيلي على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، ردا على الاستهداف الإسرائيلي للحزب في سوريا ولبنان.