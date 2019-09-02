الحريري يطالب واشنطن وباريس بالتدخل لوقف التصعيد على الحدود مع إسرائيل

جي بي سي نيوز :- أجرى رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري اتصالين هاتفيين بواشنطن وباريس على خلفية التوتر الحاصل على الحدود مع إسرائيل، وطالبهما والمجتمع الدولي بالتدخل ووقف التوتر.

واتصل الحريري بكل من وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، ومستشار الرئيس الفرنسي إيمانويل بون، حسب الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان.

كما اتصل الحريري بالرئيس اللبناني ميشال عون ووضعه في أجواء الاتصالات الدولية العاجلة التي أجراها، واتصل أيضا بقائد الجيش العماد جوزيف عون وأطلع منه على الإجراءات التي يتخذها في ظل التصعيد مع إسرائيل.

المصدر: وكالات