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"أنصار الله" تعلن شن هجوم جوي على تجمعات للجيش السعودي

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© REUTERS / Mohamed al-Sayaghi

وقال المتحدث باسم قوات الحوثيين العميد يحيى سريع، في بيان، اليوم الاثنين: "سلاح الجو المسير ينفذ هجوما جويا بطائرة قاصف 2k على تجمعات للغزاة والمرتزقة شمالي حرض قبالة جيزان"، وذلك حسب قناة "المسيرة".

وأوضح المتحدث، أن الجنود المستهدفين "كانوا يجهزون للزحف باتجاه مواقع الجيش واللجان الشعبية [التابعة للحوثيين]".

وتقود تحالفا عسكريا لدعم قوات الرئيس هادي لاستعادة حكم البلاد منذ 26 مارس/آذار 2015، ضد الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء.

وأدى النزاع الدامي في اليمن، حتى اليوم، إلى نزوح مئات الآلاف من منازلهم ومدنهم وقراهم، وانتشار الأمراض المعدية والمجاعة في بعض المناطق، وإلى تدمير كبير في البنية التحتية للبلاد.

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