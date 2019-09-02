"أنصار الله" تعلن شن هجوم جوي على تجمعات للجيش السعودي
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وأوضح المتحدث، أن الجنود المستهدفين "كانوا يجهزون للزحف باتجاه مواقع الجيش واللجان الشعبية [التابعة للحوثيين]".
وتقود السعودية تحالفا عسكريا لدعم قوات الرئيس هادي لاستعادة حكم البلاد منذ 26 مارس/آذار 2015، ضد الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء.
وأدى النزاع الدامي في اليمن، حتى اليوم، إلى نزوح مئات الآلاف من منازلهم ومدنهم وقراهم، وانتشار الأمراض المعدية والمجاعة في بعض المناطق، وإلى تدمير كبير في البنية التحتية للبلاد.