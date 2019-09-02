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أول تعليق من الإمارات على التصعيد الأخير بين "حزب الله" وإسرائيل

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أول تعليق من الإمارات على التصعيد الأخير بين "حزب الله" وإسرائيل أول تعليق من الإمارات على التصعيد الأخير بين "حزب الله" وإسرائيل

وقال قرقاش، في تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر": "قلوبنا مع لبنان واللبنانيين هذا المساء، فطالما عانوا من انفراد القرار وتداعياته، والمنطق أن قرار الحرب والسلام والاستقرار يجب أن يكون قرار الدولة ويعبر عن مصالحها الوطنية وسلامة مواطنيها في المقام الأول".

وأعلن "حزب الله" اللبناني، أمس الأحد، عن سقوط قتلى وجرحى بين الجنود الإسرائيليين جراء استهداف الحزب لآلية عسكرية عند طريق ثكنة أفيفيم شمالي إسرائيل، كرد على استهداف إسرائيلي لمركز للحزب في سوريا، فيما قال الجيش الإسرائيلي إنه أطلق نحو 100 قذيفة باتجاه مصدر النيران في جنوب لبنان ونفذ غارات مروحية على أهداف أخرى.

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