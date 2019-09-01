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البنوك السعودية تكشف حقيقة اختراق الحسابات عن طريق الصراف الآلي

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البنوك السعودية تكشف حقيقة اختراق الحسابات عن طريق الصراف الآلي البنوك السعودية تكشف حقيقة اختراق الحسابات عن طريق الصراف الآلي

ونقلت صحيفة "سبق" الإلكترونية عن البنوك تأكيد أن الحسابات "في مأمن ولا يستطيع أحد اختراقها أو الوصول إليها أو التحويل منها عن طريق معلومات الإيصال والذي يهمله بعضهم برميه أمام جهاز الصراف الآلي".

وقال طلعت حافظ، المتحدث باسم البنوك ، إن المعلومات المدونة على الإيصالات التى يقوم العملاء برميها "لا تمكن المحتال من الدخول على حساب العميل أو اختراقه، ولكنها تتضمن لمعلومات حساسة مثل "الرصيد" والمبلغ المسحوب، والذي لا سمح الله قد يكون مغريًا للمحتال أو للمجرم ما يدفعه لتتبع العميل وإيذائه بهدف السرقة".

وأشار حافظ إلى أن التخلص من إيصالات البنوك يجب أن يكون بشكل حضاري".

وتسبب تنبيه وجهته مؤسسة النقد العربي السعودي حول عمليات نصب واحتيال مصرفي يقوم بها مجموعة من المحتالين، في مخاوف عديدة لدى عملاء البنوك السعودية.

وحذرت المؤسسة المقيمين والمواطنين من عمليات النصب عبر الهاتف، وأكدت على ضرورة عدم الإفصاح عن البيانات الخاصة بحساباتهم.

SputnikNews

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