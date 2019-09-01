أخبار عاجلة

ملعب أون | الثلاثاء 3 سبتمبر 2019 | الحلقة الكاملة -
4 ميزات جديدة في خرائط جوجل تساعدك على التنقل والسفر بسهولة -
هواوي تتهم أمريكا “بإغراء وإكراه” موظفيها على العمل مخبرين ضدها -
فيسبوك: لن نستخدم تقنية التعرف على الوجوه معك إلا بموافقتك -
المدن الروسية تحيي ذكرى مذبحة بيسلان -
القاهرة تبتكر الحلقة النهائية والاعلان عن الفائز بالمركز الاول -
خالد بيبو : مؤمن زكريا ابن النادي .. والأهلي لا يبيع أبنائه -
خالد بيبو : الأهلي لا يحاسب بالقطعة حتى يرحل لاسارتي بعد خسارة صن داونز -
خالد بيبو : فايلر يعلم قيمة الأهلي ويبحث عن الفوز بالبطولات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. SputnikNews

"مطار البحرين" يطبق قواعد جديدة… هذه الأمتعة لن يتم قبولها

Google+ Print
"مطار البحرين" يطبق قواعد جديدة… هذه الأمتعة لن يتم قبولها "مطار البحرين" يطبق قواعد جديدة… هذه الأمتعة لن يتم قبولها

وقالت وكالة الأنباء البحرينية (بنا)، إن شركة مطار البحرين، هي الجهة المسؤولة عن إدارة وتشغيل المطار، مشيرة إلى أنها أعلنت تطبيق قواعد جديدة لقبول الأمتعة بالمطار اعتبارا من الأول من أكتوبر / تشرين الأول المقبل.

وأضافت، أن الهدف من ذلك هو تجنب حدوث أي اختناقات أو أعطال قد تعيق حركة نظام مناولة الأمتعة.

ولفتت الوكالة إلى أن أي حقائب دائرية وغير مسطحة الشكل، لن يتم قبولها وفقا للقواعد الجديدة، إضافة إلى الحقائب غير المنتظمة الشكل المربوطة بحبل أو خيط أو شريط.

كما يشمل ذلك الحقائب ذات الأحزمة الطويلة أو السائبة والحقائب الملفوفة، بحسب الوكالة، التي أشارت إلى أن الأغراض التي تتخطى أحجامها القياسات المعتادة مثل عربات الأطفال والدراجات الهوائية والكراسي المتحركة وحقائب الغولف، سوف تظل مسموحا بها، وفقا لوكالة الأنباء البحرينية.

ولفتت الوكالة إلى قول الرئيس التنفيذي للعمليات بمطار البحرين الدولي، مايكل هوهينبرجر، إن شركة مطار البحرين تحافظ على التزامها بتشغيل ميناء جوى رائد يتسم بالكفاءة والمرونة، مضيفا: "كما تتفانى في ضمان سير العمل وفقا لأعلى معايير الأمن والسلامة".

وتابع: "من هذا المنطلق، تأتي هذه القواعد الجديدة لتدعم هذه الأهداف من خلال الحفاظ على سلامة نظام مناولة الأمتعة"، مشيرا إلى أنها ستساعد موظفي المطار على أداء المهام اليومية المنوطة بهم على نحو أكثر سهولة وفاعلية".

SputnikNews

مواضيع متعلقة
"أنصار الله" تعلن مقتل وإصابة عسكريين يمنيين في جيزان

"أنصار الله" تعلن مقتل وإصابة عسكريين يمنيين في جيزان

موقع إسرائيلي: لقاء سري جمع سليماني ونصر الله في بيروت

موقع إسرائيلي: لقاء سري جمع سليماني ونصر الله في بيروت

لحماية الجنود... شابان سوريان يصممان سترة ذكية تستخدم الأقمار الصناعية ونبضات القلب

لحماية الجنود... شابان سوريان يصممان سترة ذكية تستخدم الأقمار الصناعية ونبضات القلب

خسائر فادحة لـ"أنصار الله" في الأرواح والعتاد بعد محاولات للتقدم وسط اليمن

خسائر فادحة لـ"أنصار الله" في الأرواح والعتاد بعد محاولات للتقدم وسط اليمن