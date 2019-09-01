"مطار البحرين" يطبق قواعد جديدة… هذه الأمتعة لن يتم قبولها

وقالت وكالة الأنباء البحرينية (بنا)، إن شركة مطار البحرين، هي الجهة المسؤولة عن إدارة وتشغيل المطار، مشيرة إلى أنها أعلنت تطبيق قواعد جديدة لقبول الأمتعة بالمطار اعتبارا من الأول من أكتوبر / تشرين الأول المقبل.

وأضافت، أن الهدف من ذلك هو تجنب حدوث أي اختناقات أو أعطال قد تعيق حركة نظام مناولة الأمتعة.

ولفتت الوكالة إلى أن أي حقائب دائرية وغير مسطحة الشكل، لن يتم قبولها وفقا للقواعد الجديدة، إضافة إلى الحقائب غير المنتظمة الشكل المربوطة بحبل أو خيط أو شريط.

كما يشمل ذلك الحقائب ذات الأحزمة الطويلة أو السائبة والحقائب الملفوفة، بحسب الوكالة، التي أشارت إلى أن الأغراض التي تتخطى أحجامها القياسات المعتادة مثل عربات الأطفال والدراجات الهوائية والكراسي المتحركة وحقائب الغولف، سوف تظل مسموحا بها، وفقا لوكالة الأنباء البحرينية.

ولفتت الوكالة إلى قول الرئيس التنفيذي للعمليات بمطار البحرين الدولي، مايكل هوهينبرجر، إن شركة مطار البحرين تحافظ على التزامها بتشغيل ميناء جوى رائد يتسم بالكفاءة والمرونة، مضيفا: "كما تتفانى في ضمان سير العمل وفقا لأعلى معايير الأمن والسلامة".

وتابع: "من هذا المنطلق، تأتي هذه القواعد الجديدة لتدعم هذه الأهداف من خلال الحفاظ على سلامة نظام مناولة الأمتعة"، مشيرا إلى أنها ستساعد موظفي المطار على أداء المهام اليومية المنوطة بهم على نحو أكثر سهولة وفاعلية".