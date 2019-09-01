بالفيديو :قتلى وجرحى في تبادل لإطلاق القذائف على الحدود اللبنانية الإسرائيلية - مباشر

جي بي سي نيوز :- تبادل الجانبان، الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" اللبناني، إطلاق القذائف على الحدود ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الجنود الإسرائيليين. تتابعوا معنا تغطية مباشرة للتطورات بالمنطقة.

رئيس الوزراء اللبناني يتصل بقائد الجيش العماد جوزيف عون ويطلع منه على الإجراءات التي يتخذها الجيش.

إعلام حزب الله يتحدث عن 4 إصابات في صفوف الجيش الإسرائيلي.

قناة إيرانية: مقتل قائد المنطقة الشمالية في الجيش الإسرائيلي جراء العملية التي نفذها حزب الله.

الإعلام العبري: مطار بن غوريون يعلن تغيير مسار الطائرات المدنية.

الوطنية الوطنية للإعلام: رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري يجري اتصالين هاتفيين بكل من وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو ومستشار الرئيس الفرنسي إيمانويل بون، طالبا تدخل الولايات المتحدة وفرنسا والمجتمع الدولي لوقف التوتر على الحدود الجنوبية.

مراسلنا: سقوط قذائف مدفعية من الجانب الاسرائيلي بالقرب من بلدة عيترون في قضاء بنت جبيل جنوب لبنان

نتنياهو يتوجه إلى وزارة الجيش لعقد اجتماعات مع هيئة الأركان والاستخبارات لمتابعة التطورات عند حدود مع لبنان

سقوط قذائف مدفعية من الجانب الاسرائيلي بالقرب من بلدة عيترون جنوب لبنان

نتنياهو يقطع لقاءه مع رئيس هندوراس على خلفية تصعيد التوتر على الحدود مع لبنان.

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي أن الجيش تلقى تقارير تفيد بإطلاق قذيفة مضادة للدروع من لبنان باتجاه مستوطنة أفيفيم شمال إسرائيل.

وأشار أدرعي إلى أن الجيش يعمل على التأكد من صحة تلك المعلومات الأولية.

أعلن حزب الله، اليوم، الأحد، تدمير آلية عسكرية إسرائيلية قرب قاعدة أفيفيم الحدوديّة، في حين أعلن الجيش الإسرائيلي، أن عددًا من الصواريخ المضادة للدروع أطلق من الجنوب اللبناني نحو قاعدة عسكريّة ومدرعات إسرائيليّة.

وردّ الجيش الإسرائيلي بقصف مارون الراس ويارون جنوبيّ لبنان، باستخدام سلاحي الجو والمدفعية، في حين قال سكان بلدة أفيفيم إن هناك تبادلا لإطلاق النار.

وجاء في بيان مقتضب صادر عن حزب الله "عند الساعة الرابعة و15 دقيقة، من بعد ظهر اليوم الأحد... قامت مجموعة الشهيدين حسن زبيب وياسر ضاهر بتدمير آلية عسكرية عند طريق ثكنة أفيفيم وقتل وجرح من فيها".

وقال جيش الاحتلال إنه ردّ بإطلاق نيران المدفعية على مارون الراس، جنوبيّ لبنان.

وجاء في بيان مقتضب عن حزب الله "عند الساعة الرابعة و15 دقيقة، من بعد ظهر اليوم الأحد... قامت مجموعة الشهيدين حسن زبيب وياسر ضاهر بتدمير آلية عسكرية عند طريق ثكنة أفيفيم وقتل وجرح من فيها".

وقال شهود عيان إن الجيش أغلق المنطقة المحاذية لإطلاق الصاروخ.

وأصدر الجيش الإسرائيلي، بعد إطلاق القذيفة تعليماته لسكان البلدات التي تبعد مسافة أربعة كيلومترات عن الحدود اللبنانيّة البقاء في المنازل وفتح الملاجئ.

وقال المراسل العسكري لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، يوسي يهوشواع، إنّ أحد الأسباب الرئيسيّة للتعزيزات العسكريّة الأخيرة خلال اليومين الأخيرين هي "نشر خلايا لحزب الله لإطلاق صواريخ مضادة للدروع".

وفي وقت سابق اليوم، استهدف الجيش الإسرائيلي مواقع داخل الأراضي اللبنانيّة ما أدى إلى اندلاع حرائق، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام محليّة.

وأقر الجيش الإسرائيلي بأن سبب الحرائق هو "نشاطات قواته" إلا أنه لم يوضح ماهيّة النشاطات,وفق عرب 48 ,وروسيا اليوم .

وفجر اليوم، قال مسؤول أمني إسرائيلي إن الأسبوع الجاري "هو الأكثر حساسيّة"، بخصوص التوتر على الحدود اللبنانيّة، "وبعده سنعرف إلى أن نحن ذاهبون"، بحسب المراسل العسكري للقناة 12، نير دفوري.