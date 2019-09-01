النائب النوافلة : الشكوى المقدمة ضدي كيدية

جي بي سي نيوز:- أصدرت النائب ابتسام النوافلة صباح اليوم السبت بيان بخصوص شكوى مقدمة ضدها وتاليا نصه:

بسم الله الرحمن الرحيم

بيان توضيحي للرأي العام صادر عن النائب ابتسام النوافله

قال تعالى(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ )

على اثر ما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية بخصوص شكوى اعتداء المقدمة ضدي فإني ابين ما يلي

في يوم الخميس بتاريخ ٢٩\٨\٢٠١٩ قامت عشيرة النوافله وبعض من عشائر بني ليث في لواء البترا بعمل وقفه احتجاجيه سلميه أمام متصرفية لواء البترا مطالبين الأجهزة الأمنية بالقبض على مطلق العيارات النارية على احد ابناء العشيرة داخل الموقع الأثري في البترا ومطالبين أيضاً بفرض الامن واتخاذ الإجراءات اللازمة بخصوص الاعتداءات في الموقع الأثري وكوني نائب يمثل لواء البترا قد حضرت تلك الوقفه السلميه لكي لا تتطور الأمور الى غير ذلك وقد كان باستقبال المحتجين متصرف لواء البترا ومساعد مدير مديرية الشرطة والأجهزة الأمنية الأخرى

وقد كنت اقف بجانبهم على مدخل المتصرفيه الذي يعلو الساحة الأمامية للمبنى وقد قاموا مشكورين بتوضيح الإجراءات الأمنية التي تمت بخصوص ذلك وفي اثناء هذه الوقفة قد حضرت سيارة نجدة في ساحة متصرفية لواء البترا وقد ترجل ضابط الامن من السيارة وقام بتصوير الوقفة الاحتجاجية السلمية بتلفونه الخاص كذلك توجيه كمرات سيارة النجدة على المحتجين مما ادى الى استفزاز جموع المشاركين في الوقفة السلميه وتم الاحتجاج عليهم وتم مطالبتهم بالانسحاب من قبل المحتجين على مرأى اصحاب العطوفة والذي كنت اقف بجانبهم ولم اقترب من سيارة النجدة بشهادة جميع الحضور وقد تفاجأت مساء ذلك اليوم بتسريب كتب رسمية ومخاطبات رسميه بين الأجهزة الامنيه مع شكوى كيديه موجه ضدي وتناقلتها مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية بعد بيان من عشيرة الضابط المشتكي وقد تم التشهير في سمعتي وعشيرتي بأبشع العبارات البذيئه .

وعلى ما تقدم فأني احتفظ بحقي في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمقاضاة من قام بالتسبب بذلك وكل من اساء الي شخصي وعشيرتي .

مؤكدة اعتزازي بالأجهزة الأمنية التي ستبقى العين الساهرة على أمن واستقرار الوطن،موجهة التحية لرجال الاجهزة الامنية درع الوطن وحماته

تحت ظل حضرة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين حفظه الله ورعاه.

حمى الله الاردن بلدا شامخا عزيزا قويا

النائب ابتسام النوافله.