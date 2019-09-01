تعليقا على نبأ توجه الناقلة الإيرانية إلى سواحله.. لبنان يقول إنه لا يشتري النفط الخام

جي بي سي نيوز :- أعلنت وزيرة الطاقة اللبنانية، ندى البستاني،أن البلاد لا تشتري النفط الخام من أي بلد ولبنان لا يملك مصفاة للنفط الخام، كما لا يوجد أي طلب لدخول ناقلة النفط لموانئه.

وردا على تواتر أنباء عن توجه ناقلة النفط الإيراني"أدريان داريا 1"إلى الموانئ اللبنانية، غرّدت وزيرة الطاقة ندى بستاني عبر حسابها الخاص على "تويتر"، قائلة: "وزارة الطاقة لا تشتري النفط الخام من أي بلد ولبنان لا يملك مصفاة للنفط الخام. كما لا يوجد أي طلب لدخول ناقلة النفط "أدريان داريا 1" إلى لبنان".

وكانت وزارة المال اللبنانية قد أكدت لـRT اليوم الجمعة، أن لبنان لم يتبلغ أن ناقلة النفط الإيرانية "أدريان داريا1" ستتوجه إلى لبنان.

ويأتي ذلك تعليقا على تصريح وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، الذي قال إن ناقلة النفط "أدريان داريا1" ستتوجه إلى لبنان، ونفيه أت تكون في طريقها إلى تركيا.

المصدر:RT