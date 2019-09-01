تنظيم "قسد" يعتقل رئيس اتحاد العمال بمحافظة الحسكة السورية

وقال مراسل "سبونتيك" في محافظة الحسكة: "إن عناصر من ميليشيات تنظيم " قسد" الموالي للجيش الأمريكي اعتقلوا رئيس اتحاد نقابات عمال محافظة الحسكة "فهمي إيليو إيليو " من منزله بمدينة القامشلي شمالي الحسكة واقتادوه إلى جهة مجهولة."

وأضاف المراسل :"أن دورية عسكرية مدججة بالسلاح من تنظيم " قسد" داهمت منزل إيليو، في حي الغربية بمدينة القامشلي واقتادته الى جهة مجهولة دون معرفة أسباب الاعتقال."

يشار أن تنظيم " قسد" الموالي للجيش الأمريكي ينفذ بين الحين والأخر اعتقالات تعسفية بحق أبناء العشائر العربية في محافظات الحسكة والرقة ودير الزور بالمنطقة الشرقية من سوريا.

وفي هذا السياق أوضح مراسل سبوتنيك أن عناصر من تنظيم " قسد " الموالي للجيش الأمريكي شنت خلال الأيام الأخيرة حملة اعتقالات جديدة في محافظات الحسكة والرقة ودير الزور شرق سوريا، بعد مظاهرات واحتجاجات شعبية ضد سياستها في شرق الفرات.