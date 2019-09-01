"سبوتنيك" ترصد جبهات ريف إدلب الجنوبي مع سريان وقف إطلاق النار... فيديو وصور

نقل مراسل "سبوتنيك" عن مصدر ميداني في إدلب قوله، "إن صوت المدافع هدأ مع بدء الهدنة وجنود الجيش السوري المرابطين على جبهات ريف إدلب الجنوبي يراقبون خطوط التماس ومواقع الجماعات المسلحة وهم على جاهزية عالية للتعامل مع أي خرق من قبل الإرهابيين، كما تستمر وحدات الجيش بتمشيط المناطق المحررة حديثا للتخلص من الألغام والعبوات الناسفة التي خلفتها الجماعات المسلحة في المنطقة".

وأضاف المصدر أن بعض الخروق تم تسجيلها من قبل الجماعات الإرهابية المسلحة في ريف إدلب الجنوبي، التي تحاول حاليا ترميم تحصيناتها، لافتا إلى عدم ثقة وحدات الجيش السوري بالتزام المسلحين بوقف إطلاق النار، "فجميع الهدنات السابقة استغلت من قبل الإرهابيين لإعادة تنظيم الصفوف وبناء التحصينات وشن هجمات غادرة باتجاه مواقع الجيش، إلا أن قواتنا على أتم الاستعداد للرد على أي خرق ومواصلة الأعمال القتالية حتى تحرير جميع الأراضي السورية من سيطرة الإرهاب وداعميه".

سبوتنيك ترصد جبهات إدلب مع سريان وقف إطلاق النار © Sputnik . BASSEL SHARTOUH

سبوتنيك ترصد جبهات إدلب مع سريان وقف إطلاق النار © Sputnik . BASSEL SHARTOUH

سبوتنيك ترصد جبهات إدلب مع سريان وقف إطلاق النار © Sputnik . BASSEL SHARTOUH

سبوتنيك ترصد جبهات إدلب مع سريان وقف إطلاق النار © Sputnik . BASSEL SHARTOUH 1 / 4 © Sputnik . BASSEL SHARTOUH سبوتنيك ترصد جبهات إدلب مع سريان وقف إطلاق النار

وكان الجيش السوري وافق على وقف إطلاق النار من جانب واحد، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن مصدر عسكري، مع احتفاظ الجيش بحق الرد على أي خرق.

وبسطت قوات الجيش السوري سيطرتها على العديد من البلدات والقرى في حماة وإدلب شمالي سوريا، في إطار عملياتها التي بدأت منذ 25 أبريل/نيسان الماضي بدعم من القوات الجوية الروسية.