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التحالف العربي يعلن عملية ضد هدف عسكري لـ"أنصار الله" في محافظة ذمار

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التحالف العربي يعلن عملية ضد هدف عسكري لـ"أنصار الله" في محافظة ذمار التحالف العربي يعلن عملية ضد هدف عسكري لـ"أنصار الله" في محافظة ذمار

القاهرة - سبوتنيك. ونقلت قناة " عن التحالف العربي، "بدء عملية استهداف نوعي لموقع عسكري مشروع يتبع للمليشيا الحوثية في ذمار".

ودعا التحالف "المدنيين إلى عدم الاقتراب من الموقع المستهدف في ذمار".

في الأثناء، أفاد مصدر عسكري يمني لوكالة "سبوتنيك" بأن طيران التحالف شن 7 غارات متتالية على كلية المجتمع شمال مدينة ذمار، خلفت انفجارات عنيفة.

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وتقود السعودية منذ آذار/مارس 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية في مقدمتها الإمارات، دعما للحكومة اليمنية، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في شمال وغرب اليمن، سيطرت عليها جماعة الحوثيين، أواخر عام 2014.

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