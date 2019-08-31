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"الرد على إسرائيل حتمي"... هكذا رد "حزب الله" على رسالة من أمريكا

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© flickr.com / Israel Defense Forces

وقال وهاب، في تصريحات إلى قناة "الميادين" اللبنانية، إن "قيادة المقاومة رفضت مقايضة عدم الرد على إسرائيل في مقابل عدم فرض العقوبات الأمريكية"، موضحا أن "المقاومة لا يمكن أن تسمح باستمرار استهداف بيئتها عن طريق العقوبات الأمريكية".

وتابع: "الوساطة نقلها أحد أطراف اللبنانية إلى حزب الله وقد أبلغ بأن الرد على إسرائيل حتمي"، مشيراً إلى أنه ربما يكون رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري هو من نقل رسالة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إلى حزب الله لأنه هو الوحيد الذي تحدث مع الأمريكيين".

وأشار الوزير اللبناني السابق، إلى أن المفاجأة عند الأمريكيين كانت بموقف الحريري من الاعتداء الإسرائيلي، معتبراً أن العقوبات تأتي في إطار الضغط على بيئة "حزب الله" لمنعها من الالتفاف حول المقاومة.

ورأى وهاب أن "على الحكومة اللبنانية التخلي عن التعاون مع واشنطن والتوجه نحو العمل مع والصين والتعامل باليورو"، معتبرا أن "الإدارة الأمريكية عبارة عن عصابة تتحكم بالعالم عن طريق الدولار ويجب إسقاط هذه الأداة".

وأعلن الوزير اللبناني السابق أنه "إذا وقعت الحرب فستتساقط الصواريخ على إسرائيل من كل الأمكنة وموقف المقاومة الفلسطينية واضح"، ورأى أن "رد المقاومة سيعيد قواعد الاشتباك مع إسرائيل إلى سابق عهدها ولا يمكن أن تتدحرج الأمور إلى حرب"، مشددا "لا يمكن الاستفراد بحزب الله ولا أعتقد أن إسرائيل تريد الحرب".

ونفذت إسرائيل خلال 24 ساعة 3 عمليات عسكرية طالت سوريا ولبنان والعراق.

وهاجمت إسرائيل، بالصواريخ، أهدافا في سوريا، قالت دمشق إنها تصدت لها عبر دفاعها الجوي، فيما أعلنت هيئة "الحشد الشعبي"، في العراق عن مقتل أحد عناصرها وإصابة آخر، في قصف نفذته طائرات إسرائيلية في قضاء القائم، شمال غرب بغداد قرب الحدود السورية. بينما أعلن مسؤول في حزب الله أن طائرة إسرائيلية مسيرة سقطت في الضواحي الجنوبية لبيروت التي يسيطر عليها حزب الله، كما انفجرت طائرة مسيرة ثانية قرب الأرض.

SputnikNews

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