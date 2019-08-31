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الحشد الشعبي يصدر توضيحا بخصوص منفذي عملية ذبح ضابط عراقي

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الحشد الشعبي يصدر توضيحا بخصوص منفذي عملية ذبح ضابط عراقي الحشد الشعبي يصدر توضيحا بخصوص منفذي عملية ذبح ضابط عراقي

وجاء في بيان موقع الحشد الشعبي، "نود التنويه إلى أن عملية إلقاء القبض على المجموعة الداعشية التي نفذت قتل الضابط أبو بكر السامرائي تمت من قبل خلية الصقور البطلة التابعة لوزارة الداخلية".

وأضاف البيان "تم العثور على رفات الشهيد بعملية كشف الدلالة التي قامت بها الخلية بالتعاون مع اللواء 45 بالحشد الشعبي.

يشا إلى أن تنظيم "داعش" الإرهابي أقدم في فبراير/ شباط 2017 على إعدام الضابط في الجيش العراقي ابو بكر السامرائي بعد خطفه في منطقة النخيب.

وتواصل القوات الأمنية العراقية عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول "داعش" في أنحاء البلاد، لضمان عدم عودة ظهور التنظيم وعناصره الفارين مجددا.

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